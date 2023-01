Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie reklam w metrze. Jest reakcja Rafała Trzaskowskiego

"Wiele kontrowersji budzi fakt zamontowania nowych, podświetlanych nośników reklamowych na stacjach I linii warszawskiego metra. Pasażerowie skarżą się, że reklamy (...) rażą ich zbyt intensywnym światłem" - napisał m.in. w liście do prezydenta Warszawy Rzecznik Praw Obywatelskich. Ratusz poinformował, że Rafał Trzaskowski wstrzymał decyzję Metra Warszawskiego w sprawie nośników reklamowych na stacjach.

Jak wskazał w RPO w liście, "nośniki emitują silne światło i posiadają dużą powierzchnię ekspozycyjną, nadto zostały zgrupowane w znacznej liczbie – sąsiadująco – na ścianach zatorowych stacji, co powoduje, że wzmocniony zostaje efekt niekorzystnego oddziaływania na użytkowników, poprzez jaskrawe i silne oświetlenie całej stacji".

RPO: reklamy wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów

RPO zwrócił też uwagę, że zbyt duża liczba nośników reklamowych, z własnym, intensywnym oświetleniem, stanowi właśnie jeden z przejawów tzw. zanieczyszczenia świetlnego. I zaapelował do władz Warszawy: "Proszę także o przeanalizowanie zasadności wprowadzenia zmian w odniesieniu do nowych nośników reklamowych w metrze – w chwili obecnej, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia świetlnego z tych nośników, z uwagi na silne oddziaływanie światła z nośników oraz fakt, iż zarządzanie przestrzenią metra warszawskiego należy do samorządu warszawskiego".