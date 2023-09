Po roku tramwaje wróciły na Puławską

W poniedziałek rano tramwaje wróciły na ulicę Puławską. Po zielonych torowiskach kursują składy trzech linii: 4, 10 i 18. "W godzinach szczytu wszystkie będą jeździć co 8 minut, poza szczytem co 12 minut" - zapowiedział Zarząd Transportu Miejskiego. Po 12 miesiącach z obu jezdni Puławskiej mogą korzystać także kierowcy.

Przez ostatnie tygodnie tramwajarze prowadzili przy Puławskiej prace wykończeniowe – regulację sieci trakcyjnej, montaż połączeń torowych. Układali nawierzchnię betonową i asfaltową. Kończyli roboty brukarskie na przystankach. Położyli tam ponad dwa kilometry szyn i rozwiesili około kilometra sieci trakcyjnej. Zamontowali sześcioszynowe tory, które umożliwią tramwajom szybszy przejazd przez skrzyżowanie. Są tam też cztery komplety rozjazdów.

- Tak jak obiecywaliśmy już 4 września ulicą Puławską pojedzie tramwaj. Przywracamy ruch tramwajowy na tym odcinku tak, żeby uczniowie mogli dojechać do szkoły – zapowiadał wcześniej cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zielony rozchodnik i wyświetlacze

Ostatnie prace, które przeprowadzono to sadzenie zieleni i rozchodnika między szynami. Łączna powierzchnia rozłożonego rozchodnika to około dwa tysiące metrów kwadratowych. Jak zapowiadano, w najbliższej okolicy skrzyżowania pojawi się ponad 200 krzewów i rabaty z ponad tysiącem bylin i cebul kwiatowych. Na chodniku przed bankiem, na odcinku o długości około 100 metrów, znajdą się trzy dodatkowe rabaty z krzewami i trawami ozdobnymi. Na przystanku w tym rejonie zostaną zasadzone też drzewa. Sadzenie zieleni będzie możliwe jeszcze w tym roku, ale wymaga ustabilizowanej pogody.

"Trasa jest gotowa do tego żeby od poniedziałku na nią wyjechały tramwaje trzech linii – 4, 10 i 18. Na wszystkich przystankach na remontowanym odcinku są wyświetlacze informujące na bieżąco za ile minut przyjedzie jaki tramwaj" - podkreślał stołeczny ratusz w komunikacie.

Tramwaje wróciły na Puławską

Pięć linii przed przebudową

Przed rozpoczęciem budowy linii tramwajowej do Wilanowa i zamknięciem torowiska na ul. Puławskiej, pomiędzy pl. Zbawiciela a ul. Dworkową, kursowało tamtędy pięć linii - 4, 10, 14, 18 i 35. Od poniedziałku, 4 września, kursuje tam 4 i 10 - do pętli Wyścigi oraz 18, która skręci w ul. Woronicza, by dojechać do Służewca.

- Linia 35 nie wróci na ul. Puławską, bo nadal będzie kursować za 14 - na zmienionej trasie. Poza tym ta linia przewidziana jest w przyszłości do obsługi trasy do Wilanowa. Dlatego nie chcemy teraz wprowadzać zmian w kursowaniu, żeby za pół roku, czy kiedy skończy inwestycja, po raz kolejny to robić - tłumaczył Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

Jakimi trasami jeżdżą tramwaje?

"Czwórka" jedzie z pętli Wyścigi ulicami: Puławską, Marszałkowską i dalej przez plac Bankowy na Annopol.

Linia 10 także rozpoczyna trasę na Wyścigach. Tramwaje jadą ulicami Puławską i Marszałkowską, a na placu Zbawiciela skręcają w Nowowiejską, by dojechać al. Niepodległości, Chałubińskiego, Prostą i Wolską do przystanku PKP Wola.

"Osiemnastka" łączy pętle PKP Służewiec i Żerań FSO. Tramwaje tej linii jadą ulicami: Wołoską, Woronicza, a dalej Puławską, Marszałkowską, Andersa i przez most Gdański.

"Tramwaje linii 31 zapewniają dojazd do stacji metra Wierzbno z zagłębia biurowego na Mokotowie – kursują na trasie PKP Służewiec - Metro Wierzbno. Zawieszona pozostaje linia 14 i dlatego linia 35 dalej jeździ między Piaskami a Banacha" - wyjaśnił ZTM.

Na trasę wracają autobusy linii E-2. "W porannym szczycie będą jeździły dwa razy częściej niż przed wakacjami, czyli co 10 minut" - podkreślił ZTM. Mieszkańcy do dyspozycji mają także linię 217, która zapewnia dojazd do stacji metra Natolin i Wilanowska. Od 4 września autobusy dowożą pasażerów do tramwajów, które kursują już ulicą Puławską. W porannym szczycie linia 217 również kursuje co 10 minut.

Tramwaje wróciły na Puławską

Przebudowa torowiska między placem Unii Lubelskiej a Racławicką miała związek z budową linii do Wilanowa, która będzie tutaj wpinać się w istniejącą sieć. Ale tramwajarze postanowili skorzystać z okazji i wymienili dłuższy fragment torowiska, do Racławickiej włącznie. Nie wykorzystano jednak szansy na głębsze zmiany na Puławskiej, które ułatwiłyby życie rowerzystom i pieszym.

Zmiany dla kierowców

4 września na obie jezdnie ulicy Puławskiej wrócili też kierowcy. Jadący do centrum mają do dyspozycji dwa pasy ruchu. Trzeci, do wysokości ulicy Olszewskiej, jest zarezerwowany dla autobusów komunikacji miejskiej. Dalej samochody jadą do ulicy Waryńskiego – nadal zamknięty jest fragment prowadzący do placu Unii Lubelskiej.

Na drugiej jezdni, czyli prowadzącej w kierunku Ursynowa, na odcinku od Waryńskiego do Olszewskiej, jest jeden pas. Dalej wraca już pełna szerokość jezdni. Z ulicy Rakowieckiej kierowcy wyjadą tylko w prawo, czyli w stronę Ursynowa. Nie można skręcić w lewo. Objazd do centrum prowadzi ulicami Wiśniową i Stefana Batorego.

Gagarina jeszcze w tym roku

Skrzyżowanie ulic Belwederskiej i Gagarina pozostaje częściowo zamknięte. Wciąż trwają prace przy budowie torów tramwajowych do centrum, do Czerniakowskiej i do Wilanowa. Przebudowywane są ciepłociągi o łącznej długości blisko czterech kilometrów, a także kanalizacja, wodociągi i instalacje elektryczne. Trwa również budowa nowych jezdni, chodników i dróg dla rowerów. Otwarcie skrzyżowania w relacji wschód-północ-zachód nastąpi już przed świętami Bożego Narodzenia.

Jeszcze w tym roku gotowa będzie cała ulica Gagarina. Ułożono tam już 80 procent torów.

Autor:katke/b/gp

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl