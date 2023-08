Od września trzy linie tramwajowe wracają na Puławską

W poniedziałek, 4 września, tramwaje wracają na ulicę Puławską. Po zielonych torowiskach kursować będą składy trzech linii: 4, 10 i 18. - W godzinach szczytu wszystkie będą jeździć co 8 minut, poza szczytem co 12 minut - podał Zarząd Transportu Miejskiego.

Linia 10 także będzie rozpoczynać trasę na Wyścigach. Tramwaje pojadą ulicami Puławską i Marszałkowską, a na placu Zbawiciela skręcą w Nowowiejską, by dojechać al. Niepodległości, Chałubińskiego, Prostą i Wolską do przystanku PKP Wola.

Gagarina gotowa jeszcze w tym roku

Mieszkańcy Wilanowa do dyspozycji będą mieli także linię 217, która zapewnia dojazd do stacji metra Natolin i Wilanowska. Od 4 września autobusy te dowiozą pasażerów do tramwajów, które będą już kursowały ulicą Puławską. W porannym szczycie linia 217 również będzie kursowała co 10 minut.

Od poniedziałku, 4 września, kierowcy wrócą na obie jezdnie ulicy Puławskiej. Jadący do centrum będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Trzeci, do wysokości ulicy Olszewskiej, będzie zarezerwowany dla autobusów komunikacji miejskiej. Dalej samochody pojadą do ulicy Waryńskiego – nadal będzie zamknięty fragment prowadzący do placu Unii Lubelskiej.