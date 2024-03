Przez kilka godzin tramwaje nie jeździły Alejami Jerozolimskimi. Był to skutek zerwania sieci trakcyjnej na rondzie de Gaulle'a. Ruch przywrócono w południe.

Kilka godzin utrudnień

Więcej informacji udzielił nam po godzinie 8 rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. - W tramwaju linii 7 doszło do uszkodzenie dwóch pantografów, zerwała się też sieć trakcyjna. To był tramwaj jadący w kierunku Dworca Centralnego, a do zdarzenia doszło na przystanku Nowy Świat. Pięć linii tramwajowych jest teraz kierowanych objazdami: 7, 9, 22, 24 i 25 - wyjaśnił rzecznik. Jak zapewnił, naprawa sieci już trwa. - Nie wiemy, ile dokładnie potrwa. Na pewno kilka godzin - zastrzegł rzecznik.