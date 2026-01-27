Logo TVN Warszawa
Warszawa
Komunikacja

"14" do Dworca Zachodniego, na ulicach nowe hybrydy i elektryki

|
Autobus Solaris Urbino
Dyrektorka ZTM o zakupie niskoemisyjnych autobusów
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zarząd Transportu Publicznego poinformował o planach na rok 2026. Najważniejsze to zmiany związane otwarciem linii tramwajowej do Dworca Zachodniego oraz trzech stacji metra na Bemowie. Autobusową flotę zasili 150 nowych pojazdów hybrydowych dostarczonych przez prywatnych przewoźników. Natomiast 169 nowych elektryków odbiorą Miejskie Zakłady Autobusowe.

Podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska potwierdziła ostatecznie, że po zakończeniu budowy linii tramwajowej do Dworca Zachodniego, na nowym odcinku pojawią się składy oznaczone numerem 14, które obecnie zaczynają na krańcu Miasteczko Wilanów i zawracają na pętli przy Banacha. Według harmonogramu inwestycja ma być gotowa pod koniec czerwca.

Tramwaj z Dworca Zachodniego na Wolę coraz bliżej. Jest ważna umowa
Dużo nowych autobusów

Wymieniła też najważniejsze plany na rok 2026, a wśród nich:

  • kontynuację remontów tramwajowych, m.in. na ulicy Grójeckiej między Placem Narutowicza a Placem Zawiszy;
  • odbiory 169 sztuk autobusów elektrycznych dla Miejskich Zakładów Autobusowych;
  • wymianę ścieżek dla osób niedowidzących i niewidomych na stacjach metra Dworzec Wileński, Świętokrzyska wraz z łącznikiem, Młociny, Wierzbno i Natolin.

- Rok 2026 to będzie też start dwóch nowych umów przewozowych z operatorami znanymi już w Warszawie. Podpisaliśmy umowę firmami Relobus i Mobilis, wyłonionymi w przetargach publicznych - zapowiedziała Strzegowska. Oba kontrakty będą obowiązywać 10 lat.

Według kontraktów w październiku 2026 roku na ulicach Warszawy pojawi się 50 pojazdów dziewięciometrowych oraz 50 autobusów 18-metrowych firmy Relobus. Wartość umów to 539 milionów i 601 milionów złotych złotych brutto.

Z kolei od września Mobilis dostarczy 50 autobusów hybrydowych o długości 12 metrów. Wartość kontraktu to ok. 588 milionów złotych brutto.

Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
W oczekiwaniu na nowe stacje metra

Kolejna ważna zmiana, do której przygotowuje się warszawski ZTM to przetasowania w układzie komunikacyjnym po otwarciu trzech stacji metra na Bemowie: Lazurowa, Chrzanów i Karolin.

Zasadnicze prace na tym odcinku podziemnej kolejki muszą zakończyć się według harmonogramu do 8 listopada. Potem nastąpią odbiory techniczne, które zwykle trwają do kilkunastu tygodni. Przy dobrych wiatrach pasażerowie pojadą pociągami na przełomie tego i przyszłego roku.

Wprowadzenie pakietu zmian na liniach autobusowych i tramwajowych w związku z otwarciem nowych stacji metra poprzedzą konsultacje społeczne. Będą one dotyczyły przede wszystkim mieszkańców Bemowa i Ursusa. Katarzyna Strzegowska zaznaczyła jednak, że terminy konsultacji nie zostały jeszcze sprecyzowane.

Nadchodzi rewolucja w systemie biletowym

Dyrektorka ZTM poinformowała również, że kontynuowane są - zgodnie z harmonogramem - prace związane z wdrożeniem nowego systemu biletowego w Warszawie. Umowa z Mennicą Polską została podpisana w sierpniu ubiegłego roku.

W nowym systemie biletowym zmieni się sposób opłaty za przejazdy. Pasażer będzie mógł zapłacić kartą płatniczą, smartfonem lub smartwatchem z uruchomioną funkcją płatniczą NFC, aplikacją mobilną lub skasować bilet papierowy z kodem QR. Nadal będzie można używać także tradycyjnej Karty Miejskiej i biletu papierowego (z kodem QR, a nie jak obecnie z paskiem magnetycznym).

Nowy system pozwoli także na lepsze planowanie podróży. Ma w tym pomóc aplikacja mobilna i portal pasażera. Wystarczy wyznaczyć cel podróży, a system dobierze najlepszą trasę i rozliczy opłaty za przejazd. Ponadto będzie przekazywał aktualne informacje o zmianach w komunikacji miejskiej.

Będzie nowy system biletowy. Co się zmieni dla pasażerów
Pasażer nie będzie musiał kupować biletów w automacie biletowym/biletomacie. Zamiast kasować tradycyjny bilet, na ekranie kasownika zaznaczy wybrany bilet lub liczbę biletów i zapłaci za przejazd kartą płatniczą, smartfonem lub smartwatchem z uruchomioną funkcją płatniczą NFC.

- W chwili obecnej prowadzone są intensywne prace niewidoczne dla oka przyszłych użytkowników. Tworzone jest oprogramowanie wewnętrzne, system zabezpieczeń. W tym roku nie będziemy jeszcze nic pokazywać ani testować - wyjaśniła Strzegowska i dodała, że w 2026 zaplanowana jest akcja edukacyjna związana z wdrożeniem nowego biletu.

Według umowy z Mennicą nowy system biletowy w Warszawie zostanie uruchomiony we wrześniu 2027 roku. Pełną funkcjonalność uzyska półtora roku później.

Najwięcej pasażerów przewiozły autobusy

Wtorkowe spotkanie z dziennikarzami było również okazją do podsumowania ubiegłego roku. Katarzyna Strzegowska przedstawiła kilka ciekawych danych związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego w stolicy.

Według danych za 2025 rok w całym mieście odbyto łącznie 932 084 594 podróże, z czego około 45 procent autobusami, 26 procent tramwajami, a 20 procent metrem. Pozostałe to przejazdy pociągami: SKM, KM i WKD.

Liczba podróży w 2025 roku
Liczba podróży w 2025 roku
Źródło: ZTM

Innym ciekawym zestawieniem były dane związane ze sprzedażą biletów, a w szczególności zmiany w przyzwyczajeniach osób kupujących. W całym roku sprzedano łącznie 112 393 739 biletów. 48 proc. zakupiono w aplikacji mobilnej (wzrost o 11 proc.), 24 proc. w biletomatach stacjonarnych (spadek o 15 proc. ), w biletomatach mobilnych - 22 proc. (wzrost o 3 proc.), w stacjonarnych punktach sprzedaży - 5 proc. oraz w Punktach Obsługi Pasażera - zaledwie 1 proc. Dwa ostatnie kanały dystrybucji biletów odnotowały wyraźne spadki.

Sprzedaż biletów w Warszawie
Sprzedaż biletów w Warszawie
Źródło: ZTM

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM

Komunikacja Miejska
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
