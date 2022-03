Przedłużenie linii tramwajowej wzdłuż Modlińskiej. Wykonawca wskaże jeden z dwóch wariantów

Studium techniczno–ekonomiczne to początek przygotowań do budowy nowej linii tramwajowej. Co zawira dokument takie nazwie? "Nim robotnicy wbiją pierwszą łopatę na budowie, będzie trzeba przeprowadzić analizę oddziaływania inwestycji na środowisko, czyli zdobyć decyzję środowiskową, przygotować projekt budowlany i dostać pozwolenie na budowę. Najważniejsze jednak jest pozyskanie funduszy na inwestycję, np. ze środków UE – ale żeby móc z nich korzystać, potrzebna jest szczegółowa dokumentacja" - tłumaczą w komunikacie tramwajarze.