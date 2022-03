Ruszyła budowa trasy tramwajowej na Kasprzaka. Nie obyło się bez wycinki drzew

Prace rozpoczęły się w nocy z piątku na sobotę - na ulicy Prostej i Kasprzaka - na odcinku od ronda Daszyńskiego do ulicy Płockiej. Na Prostej wygrodzony został pas dzielący jezdnie od strony północnej.

Obie jezdnie ulicy Kasprzaka zostały zwężone do dwóch pasów w każdą stronę na odcinku od ulicy Karolkowej do Płockiej. Na każdej z jezdni wykonawca wygrodzi pasy przylegające do torowiska.