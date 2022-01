Tramwaj na Kasprzaka. Wiadomo, kiedy rozpoczną się prace

W marcu, wraz z początkiem sezonu budowlanego, ruszy budowa brakującego fragmentu linii tramwajowej na Kasprzaka. Powstanie 2,3 kilometra nowych torów i przystanki w trzech miejscach. Nowa trasa przyśpieszy dojazdy do centrum z Woli i Bemowa.

Wykonawca inwestycji przejął już teren budowy. Gotowe jest już zaplecze techniczne, kończy się zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu drogowego. "Wraz z marcowym rozpoczęciem sezonu budowlanego ekipy pojawią się na dwóch końcach nowo budowanej trasy" - przekazali tramwajarze.

Pierwsza ekipa będzie działała u zbiegu Wolskiej i Kasprzaka, i zajmie się stopniową rozbiórką obecnie funkcjonującego przejścia podziemnego i budową nowego. Przejście to będzie prowadziło do przystanku tramwajowego. Sam przystanek znajdzie się jeszcze niżej, w miejscu gdzie dziś znajduje się jezdnia. Dzięki temu ruch tramwajowy będzie oddzielony od ruchu samochodowego. Na perony i do przejścia będzie można dostać się z pomocą schodów, wind i pochylni. - Na czas przebudowy przejścia jezdnia będzie musiała być czasowo zwężana - zaznaczył rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Kolejna ekipa będzie prowadziła prace na drugim krańcu inwestycji. Będą to roboty związane z instalacją podziemnego kabla zasilającego w okolicach skrzyżowania Karolkowej i Kasprzaka.

Przebieg trasy na Kasprzaka Tramwaje Warszawskie

Skorzystają nie tylko mieszkańcy Woli

Nowa trasa zapewni szybki dojazd do dwóch stacji metra – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. - Podróż potrwa mniej niż 10 minut - podkreślił Dutkiewicz i dodał, że na otwarcie tramwaju na Kasprzaka czekają mieszkańcy szybko rozbudowujących się osiedli na Odolanach i okolic Jana Kazimierza. Jednak skorzystają nie tylko mieszkańcy Woli. Tramwaj dowiezie pasażerów do przystanku kolejowego Warszawa Wola. Do metra krótszą trasą dotrą także tramwaje z Bemowa.

Prace będą prowadzone na odcinku o długości niemal 3,5 kilometrów. Między Wolską a Skierniewicką zostaną wybudowane nowe tory – około 2,3 km. Już istniejące na Wolskiej i na Kasprzaka, o długości około 1,2 km, zostaną zmodernizowane. Pasażerowie skorzystają z nowych przystanków: przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy Ordona. Wszystkie będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z dziećmi w wózkach i seniorów.

Nowe nasadzenia, krzewy i trawy ozdobne

- Na terenie całej inwestycji są łącznie 803 drzewa. Tylko 19 wymaga usunięcia ze względu na kolizję z planowaną inwestycją, pięć drzew zostanie przesadzonych. Pięć kolejnych jest w złej kondycji i wymaga usunięcia. W ramach inwestycji nasadzimy aż 94 drzewa - wyliczał rzecznik tramwajarzy. Będą to rodzime gatunki liściaste - klon pospolity, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy oraz dąb szypułkowy.

Jak wyjaśnił rzecznik parametry drzew będą zgodne ze standardami kształtowania zieleni Warszawy: - Średnica pni powinna być nie mniejsza niż 16-18 centymetrów. Będą to drzewa o docelowych wysokościach od ośmiu do nawet 20 metrów i średnicy korony od dwóch do nawet 15 metrów. Nasadzimy także 413 metrów kwadratowych traw ozdobnych i bylin, a także 6603 metrów kwadratowych krzewów.

Nowe krzewy, trawy ozdobne i byliny pojawią się przy peronach tramwajowych, przy skrzyżowaniach, w pasach między jezdniami oraz wzdłuż Wolskiej. Z kolei drzewa zaprojektowano jako uzupełnienie szpalerów wzdłuż Wolskiej i Kasprzaka, i w obrębie inwestycji. Tory na Kasprzaka, tak jak na Grochowskiej, zostaną obsadzone rozchodnikiem. Łączna długość zielonych torowisk wyniesie 2,5 km. Betonowe ściany przy przystanku w wykopie u zbiegu Wolskiej i Kasprzaka będą obsadzone pnącymi roślinami. W tym miejscu zwiększy się powierzchnia terenów zielonych - na skraju torowiska i parku Powstańców Warszawy będzie podwójny, a miejscami nawet potrójny szpaler drzew.

- Co więcej, wykonawca – Strabag – będzie prowadził inwestycję, ograniczając jej wpływ na środowisko - podkreślił Dutkiewicz. Biuro budowy zlokalizowane przy Ordona, w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii elektrycznej wytwarzanej konwencjonalnie, zostało wyposażone w instalację fotowoltaiczną. Jak zaznaczył na 18 kontenerach zamontowanych zostało 108 paneli o łącznej mocy 48,6 kWp. Energia wyprodukowana przez system wyniesie ponad 40 kWh. Oznacza to, że blisko 50 procent zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pochodziło z energii słonecznej. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla o blisko 20 ton rocznie.

Tramwaj pojedzie ulicą Kasprzaka UM Warszawa

Zakończenie prac w 2023 roku

Budowa nowej trasy tramwajowej zgodnie z planem ma się zakończyć w 2023 roku. Wykonawca ma 20 miesięcy na realizację zadania od daty podpisania umowy. Do tego czasu nie będą wliczane trzymiesięczne okresy zimowe, od połowy grudnia do połowy marca - jeden z nich właśnie się kończy.

Inwestycją zajmuje firma Strabag za kwotę 205,4 milionów złotych. Oficjalna nazwa projektu współfinasowanego ze środków UE to "Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru". Wysokość dofinansowania wynosi 156 mln złotych. Projekt obejmuje kilka zadań: budowę i przebudowę trasy tramwajowej wzdłuż Kasprzaka i Wolskiej, budowę trasy tramwajowej na Winnicę, dostawę tablic systemu informacji pasażerskiej i zakup 10 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych. Są to od niedawna wożące warszawiaków nowe tramwaje Hyundai.

Autor:mp/gp

Źródło: PAP