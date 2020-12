Tramwaj nie pojedzie na Gocław? Rafał Trzaskowski nie wyklucza rezygnacji z inwestycji

- Jeżeli chodzi o tramwaj na Gocław, to cały czas się zastanawiamy, czy przy opóźnieniu tej inwestycji nie będzie szybciej i skuteczniej budować tam metra, bo takie prace analityczne już prowadzimy. Komisja Europejska bada potoki pasażerów i może się okazać tak, że w momencie, kiedy będzie planowany i tramwaj i metro, Komisja Europejska nie będzie chciała dać pieniędzy na metro, a to jest nasz absolutny priorytet - powiedział w Radiu Kolor prezydent Warszawy.

"Nie ma decyzji, że tramwaj nie powstanie"

Jak podkreśliła, najważniejsze jest to, żeby dobrze skomunikować Pragę Południe. - Są zwolennicy tramwaju i są zwolennicy metra, ale dla nas priorytetem jest to, żeby Praga Południa była dobrze skomunikowana z resztą miasta - stwierdziła.

Projekt ma być gotowy w lutym 2021

W sierpniu informowaliśmy, że ratusz w ubiegłym roku wnioskował do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przesunięcie unijnego dofinansowania w wysokości 62-milionów złotych na inną inwestycję - 130 autobusów elektrycznych. Chodziło o to, żeby nie stracić przyznanych pieniędzy w sytuacji, gdy w ich rozliczenie do 2023, jak pierwotnie planowano, stało się nierealne. Urząd miasta zapewniał przy tym, że nie oznacza to rezygnacji z inwestycji tramwajowej, a pieniądze na nią postara się zdobyć w kolejnej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027.