Tramwaj do Wilanowa. "Wkraczamy w najtrudniejszy etap budowy"

Najpierw wodociąg, potem ciepłociąg

Po rozebraniu nawierzchni rozpocznie się przebudowa wodociągu i odwodnienia, a następnie rozpoczną się przygotowania do prac przy ciepłociągach. Będzie się to wiązało z wykonaniem głębokich wykopów i ich zabezpieczeniem. W kolejnym etapie będą przebudowane instalacje elektryczne. Te prace powinny zostać zakończone na przełomie kwietnia i maja.

W kolejnych miesiącach wykonawca skoncentruje się na przebudowie magistrali ciepłowniczej. Prace te można wykonywać jedynie od czerwca do sierpnia. Jak wskazują urzędnicy, przebudowa ciepłociągu to jedna z największych inwestycji na trasie tramwaju do Wilanowa - nowy odcinek instalacji rozciąga na długości około dwóch kilometrów.

Podczas konferencji poświęconej postępom w inwestycji Artur Stankiewicz, dyrektor kontraktu z Tramwajów Warszawskich podsumował, ile obecnie osób pracuje przy inwestycji. - Na dziś jest to około 250 pracowników, w docelowym okresie będzie ponad pół tysiąca. Mamy też około 120 maszyn budowlanych – koparek, maszyn do rozbierania nawierzchni, wywrotek, które w miarę postępu prac będą sukcesywnie zwiększane – mówił Artur Stankiewicz.

Nowa organizacja ruchu

"Priorytet zyskał transport publiczny. Autobusy jadące z Wilanowa do centrum korzystają z nowo wytyczanego buspasa o długości blisko 5 km. Od 13 lutego nowe połączenie do metra linii M1 zapewniają autobusy linii 217 na wydłużonej trasie. Z przystanku przy al. Rzeczypospolitej i ul. Branickiego będzie można dojechać do stacji Imielin autobusami trzech linii – 217, 263 i 319 (w porannym szczycie co 4-5 minut). Zmieni się końcowy odcinek linii 172 – autobusy dojadą do pętli Stegny (a nie Sadyba)" - wylicza w komunikacie stołeczny ratusz. "Wzdłuż budowy można swobodnie poruszać się pieszo. Utrzymane zostały kładki przebiegające nad budową. Ze względów bezpieczeństwa ruch rowerowy powinien odbywać się stroną zachodnią, tuż obok ruchu drogowego" - dodają urzędnicy.