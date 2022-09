Pod topór pójdzie ponad 400 drzew. Wycinka pierwszej setki już w tym tygodniu

Trwa budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Jak informują Tramwaje Warszawskie, na obszarze inwestycji do wycinki przeznaczono 426 drzew. To około 28 procent istniejącego tam drzewostanu. Urzędnicy zapowiadają 640 nasadzeń kompensacyjnych o wysokości minimum pięciu metrów.