Tramwaj do Wilanowa. Jest przetarg na budowę nowej linii

Jest przetarg na budowę linii tramwajowej do Wilanowa. Po wybudowaniu ośmiu kilometrów nowej trasy, mieszkańcy dzielnicy mają dojeżdżać do centrum w około 30 minut. Możliwe jednak, że inwestycja będzie musiała powstawać etapami. Wszystko zależy od wysokości ofert, które otrzymają tramwajarze.

Z Wilanowa do centrum w 30 minut

Będzie miała dwie odnogi. Pierwsza poprowadzi wzdłuż ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej. To oddzielny projekt, który tramwajarze prowadzą z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. W jego ramach powstaną tory - zakończone terminalem końcowym - o długości około kilometra. - Druga planowana odnoga, o długości około 800 metrów, będzie zbudowana wzdłuż ulicy Świętego Bonifacego aż do pętli autobusowej Stegny. Główna trasa do Miasteczka Wilanów będzie zbudowana w ciągu Alei Rzeczpospolitej, a końcowy terminal trasy znajdzie się w pobliżu skrzyżowania Rzeczypospolitej z Branickiego - wyjaśnia rzecznik TW.