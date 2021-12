Trakt Królewski zmieni się w deptak w grudniowe weekendy i okresie świąteczno-noworocznym

W najbliższy weekend oraz w kolejne weekendy grudnia, jak i przez blisko dwa tygodnie w okresie świąteczno-noworocznym, Trakt Królewski stanie się deptakiem. Zamknięte dla samochodów zostaną Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście od ronda de Gaulle’a do Miodowej, a autobusy miejskie pojadą objazdami.

W najbliższy weekend mieszkańcy będą mogli zobaczyć całą rozświetloną iluminację po raz pierwszy. W tym czasie Trakt Królewski tradycyjnie stanie się deptakiem. Tak będzie od piątkowego do niedzielnego wieczora w kolejne weekendy: 3-5 grudnia, 10-12 grudnia, 17-19 grudnia. "Dodatkowo, w okresie świąteczno-noworocznym, czyli od 24 grudnia do 9 stycznia, Trakt Królewski przez cały ten czas będzie wyłączony z ruchu samochodowego i będzie pełnił rolę spacerową" - zaznaczył ratusz.

Zmiany w ruchu, autobusy na objazdach

Zamknięte dla samochodów zostaną Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście od ronda de Gaulle’a do Miodowej (dopuszczony będzie ruch rowerów). Przejezdna będzie Świętokrzyska przez skrzyżowanie z Nowym Światem. Ulice poprzeczne: Ossolińskich, Karowa, Królewska i Bednarska będą zakończone ślepo.

Ratusz przypomniał, że w najbliższy weekend rozegrany zostanie też 59. Rajd Barbórka. W sobotę, 4 grudnia, na Karowej odbędzie się tradycyjne Kryterium Asów. "Na czas organizacji tego wydarzenia, od nocy z piątku na sobotę, z 3 na 4 grudnia, do nocy z soboty na niedzielę, z 4 na 5 grudnia, zamknięte dla ruchu będą ulice: Karowa (od Krakowskiego Przedmieścia do Dobrej), Furmańska, Browarna (od Karowej do Leszczyńskiej), Wiślana i Lipowa" - czytamy w komunikacie miasta.