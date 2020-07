Miasto negocjuje powrót Arrivy po wypadku autobusu. "Decyzja w najbliższych dniach"

Urzędnicy spotkali się we wtorek z przedstawicielami Arrivy, by omówić warunki wznowienia współpracy z firmą po ostatnich zdarzeniach z udziałem autobusów. Kierownictwo przewoźnika przedstawiło między innymi raport z działań kontrolnych.

"Dziś nie będzie decyzji o powrocie Arrivy"

Zawieszenie umowy po wypadkach

Niedługo potem, bo 7 lipca, doszło do kolejnego zdarzenia na Klaudyny na Bielanach. Kierowca autobusu linii 181 uderzył w cztery zaparkowane pojazdy i latarnię. Jedna osoba, pasażerka autobusu, została przewieziona do szpitala z ogólnymi obrażeniami. Po zderzeniu, także spowodowanym przez kierowcę Arrivy (badanie miało wykazać obecność substancji niedozwolonych we krwi kierowcy, ale 25-latek nie usłyszał zarzutu prowadzenia pod wpływem środków odurzających), miasto do odwołania zawiesiło umowę z tym przewoźnikiem. Jeszcze tego samego dnia władze Warszawy wezwały do siebie w trybie pilnym przedstawicieli Arrivy i zawiesiły umowę z przewoźnikiem.