Anna i Maria wracają do pracy. Zaczął się transport tarcz drążących metro

Minionej nocy na budowę drugiej linii metra dotarły pierwsze elementy tarcz TBM. Maszyny mają wiosną rozpocząć drążenie tuneli na Bródnie. Jak podał rzecznik wykonawcy, jedna maszyna to 19 transportów, więc ich przewożenie będzie trwało cały tydzień.

Pierwsze transporty wyjechały we wtorek około godziny 20 z ulicy Kaczorowej na Żeraniu, gdzie znajduje się fabryka elementów tuneli i składowane są cztery TBM-y, wykorzystywanych do drążenia tuneli na kolejnych odcinkach. Budowniczowie załadowali fragmenty maszyn, po czym ruszyli w drogę. Transport odbywał się Płochocińską, Modlińską, drogą S8, Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty, Chodecką do Kondratowicza, na budowę drugiej linii metra.