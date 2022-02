Tak wygląda próba zadymiania na stacji metra

- Zaczyna się od zapalenia świecy dymnej na peronie. Po chwili dym roznosi się i dociera do czujek pożarowych. Wtedy włącza się alarm pożarowy, a komunikaty głosowe systemu DSO ostrzegają o zagrożeniu i konieczności opuszczenia stacji - tak proces kontrolowanego zadymiania relacjonuje rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

Dodaje, że jest to też komunikat dla dyżurnego stacji, że musi kontrolować sytuację. - W praktyce za oddymianie odpowiadają jednak specjalne automatyczne systemy. Gdy czujki wykryją dym, włączają się wentylatory, które są zamontowane w wentylatorniach stacyjnych oraz tunelowych. Działają w sposób rewersyjny, to znaczy oddymiając, czyli wyrzucając dym na zewnątrz lub zasysając powietrze do środka i napowietrzając przestrzeń, w zależności od miejsca zadymienia - wyjaśnia Bartoń.