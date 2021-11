W metrze szlifują tory. Aż iskry lecą

Szyny szlifowane są przy udziale przeznaczonego do takich prac pociągu. Pasażerowie nie mogą go na co dzień oglądać. Na tory wyjeżdżą nocą i - jak zaznaczono w komunikacie prasowym - jest wyposażony w "bardzo zaawansowane technicznie ruchome głowice szlifierskie wraz ze zintegrowanym układem pomiarowym" (do dziesiątych części milimetra). A to daje gwarancję odtworzenie kształtu główki szyny. - Zabiegi szlifierskie od wielu lat pomagają w utrzymaniu wysokiego standardu torowiska warszawskiego metra - zapewnia Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.