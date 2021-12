Święta i Nowy Rok w komunikacji miejskiej

Okres świąteczno-noworoczny zawsze oznacza spore zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Stołeczny ratusz poinformował, jak w tym roku będą wyglądały rozkłady miejskiej komunikacji: autobusów, tramwajów, metra i pociągów przed i w święta Bożego Narodzenia oraz w okresie Nowego Roku i Trzech Króli 6 stycznia.

Święta to czas, gdy warszawiacy odwiedzają groby swoich bliskich. W związku z tym - jak informuje ratusz - od soboty 18 grudnia do piątku 24 grudnia będą kursowały autobusy linii cmentarnej C40, która łączy stację metra Młociny ze wszystkimi bramami Cmentarza Północnego. Pojadą trasą: C40: METRO MŁOCINY – aleja gen. Wittek – Pułkowa – Dzierżoniowska – Żubrowa – Wóycickiego – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY - BRAMA ZACH.

"Niedziela 19 grudnia to dzień handlowy i okazja, żeby kupić ostatnie prezenty i przysmaki. Metro, tramwaje i autobusy linii dziennych będą kursowały tego dnia według sobotniego rozkładu jazdy. Ponadto autobusy linii: 190, 509 i 517, dojeżdżające do dużych centrów handlowych, podjadą częściej na przystanki" - podaje ratusz.

Od poniedziałku 20 grudnia do niedzieli 9 stycznia wprowadzone zostało zdalne nauczanie. Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii dedykowanych szkołom - 304, 320, 323, 339, 379 oraz kursów i podjazdów pod szkoły linii 153, 163, 164, 201. W czwartek, 23 grudnia, nie będzie dodatkowych kursów na liniach 114, 211, 401 i 522.

Zmiany w komunikacji w Wigilię 24 grudnia

Ratusz informuje, że w Wigilię 24 grudnia autobusy będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, ale autobusy najpopularniejszych linii: 105, 120, 131, 138, 140, 145, 150, 162, 168, 186, 189, 199, 210, 245, 500, 507, 509, 517, 520, 523, 709, 719, 723 i 739 będą jeździły częściej. Uruchomione zostaną linie 317 i 850. Zawieszone z kolei zostanie kursowanie autobusów linii 195, 196, 200, a dla wybranych linii: 106, 126, 133, 152, 153, 193, 212 zostaną wprowadzone specjalne rozkłady jazdy.

Autobusy linii 131 zostaną wycofane z Wilanowa i dojadą do Sadyby, a linii 164 od około godziny 17.00 zostaną wycofane z Siekierek i będą dojeżdżały do Wilanowa. Od tej samej godziny autobusy linii 177 pojadą do pętli P+R al. Krakowska. Autobusy linii nocnych będą kursowały według weekendowych rozkładów jazdy, a linie N5x zgodnie z rozkładem niedzielnym.

Od godz. 16.00 autobusy zaczną stopniowo zjeżdżać do zajezdni. Przestaną kursować na liniach: 102, 107, 109, 117, 118, 119, 121, 125, 129, 139, 156, 182, 187, 188, 192, 193, 201, 204, 219, 220, 222, 251, 269, 514, 518, 527, 736 i 900. Autobusy linii: 104, 111, 114, 116, 131, 141, 149, 161, 165, 168, 170, 172, 179, 180, 181, 189, 191, 194, 208, 209, 218, 221, 228, 234, 255, 500, 503, 512, 520 i 523 będą kursowały rzadziej.

Dla tramwajów w Wigilię będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Zostanie zawieszone kursowanie linii: 13, 14, 18 i 25. W porannym szczycie komunikacyjnym częściej na przystanki podjadą tramwaje linii 2, 24 i 26.

Po godz. 16.00 przestaną kursować tramwaje linii: 4, 6, 22, 24, 27 i 28, a linii: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17, 20, 23, 26, 33 i 35 podjadą na przystanki rzadziej. Od około godz. 16.00 składy linii 1 będą dojeżdżały do pętli Żerań Wschodni, a linii 7 pojadą trasą skróconą Kawęczyńska-Bazylika – Plac Narutowicza. Przez cały dzień 4 będzie kursowała trasą: ŻERAŃ WSCHODNI – … – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC.

Metro będzie jeździło według sobotniego rozkładu jazdy, ale w godz. 6.30-9.00 pociągi metra wjadą na stacje co cztery minuty na linii M1 i co pięć na M2, w godz. 17.00-23.00 – co siedem minut a po 23.00 - co 10 minut. Dla pociągów SKM będzie obowiązywał rozkład jazdy dnia powszedniego.

Zmiany w komunikacji w święta Bożego Narodzenia 25 i 26 grudnia

W święta Bożego Narodzenia 25 i 26 grudnia w Warszawie będą obowiązywały świąteczne rozkłady jazdy. Autobusy linii: 102, 107, 109, 117, 118, 121, 126, 129, 156, 182, 187, 188, 192, 193, 195, 196, 200, 201, 204, 219, 220, 269 i 527 nie wyjadą na trasy. Autobusy linii: 106, 112, 114, 122, 133, 136, 139 (kursuje w godzinach 15.00-21.00), 141, 152, 153, 165, 170, 172, 189, 194, 212, 218, 255, 512, 523 i 900 będą podjeżdżały na przystanki z inną częstotliwością.

Autobusy linii 131 zostaną wycofane z Wilanowa i dojadą do Sadyby. Autobusy linii 164 nie dojadą do Siekierek, tylko do Wilanowa, linii 177 do pętli P+R al. Krakowska, a wybrane autobusy linii 251 przejadą przez pętlę Ogród Botaniczny. Dla autobusów linii nocnych, w nocy z 25 na 26 grudnia, będą obowiązywały weekendowe rozkłady jazdy, a z 26 na 27 grudnia – niedzielne.

Kursowanie tramwajów linii: 13, 14, 18, 25 i 28 zostanie zawieszone. Tramwaje linii 1, 2, 9, 17, 22 i 33 będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy. Składy linii 4 pojadą trasą: ŻERAŃ WSCHODNI – … – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC.

W metrze będzie obowiązywała zmieniona częstotliwość kursowania: w godzinach 6.00-23.00 pociągi linii M1 podjadą co 6-7 minut, a na linii M2 będzie obowiązywał rozkład świąteczny. Poza tymi godzinami, czyli do 6.00 i po 23.00 częstotliwość na obu liniach wyniesie 10 minut. W noc z 25 na 26 grudnia będą kursy nocne, a w noc z 26 na 27 grudnia – nie.

Pociągi SKM pojadą według rozkładu dnia świątecznego.

Zmiany w komunikacji po świętach od 27 do 31 grudnia

Po świętach autobusy, tramwaje, metro i SKM będą kursowały według rozkładu jazdy dnia powszedniego.

W tych dniach na trasy nie wyjadą autobusy linii: 130, 195, 196, 200 i 302. Nie będzie dodatkowych kursów oraz podjazdów pod szkoły linii: 114, 121, 153, 163, 164, 190, 201, 211, 401 i 522. Zmienią się rozkłady jazdy autobusów linii: 114, 122, 133, 135, 154, 194, 523, 709, L14. Z kolei autobusy L15, L16, L42 oraz L40 i L45 (tylko 31 grudnia) będą jeździły według rozkładu dla soboty i niedzieli.

Zmienią się częstotliwości kursowania tramwajów – w godzinach szczytu z czterech minut do pięciu i z ośmiu minut do 10, a poza szczytem z sześciu minut do 7,5 i z 12 do 15. Pociągi metra w godzinach szczytu podjadą na stacje co 2 min. 50 sek. na linii M1 i 3 min. 30 sek. na linii M2.

W sylwestra metro będzie jeździło przez całą noc.

Zmiany w komunikacji w noworoczny weekend: 1 i 2 stycznia

W Nowy Rok w Warszawskim Transporcie Publicznym będą obowiązywały świąteczne rozkłady jazdy oraz organizacja taka, jak w święta Bożego Narodzenia.

Z kolei 2 stycznia autobusy, tramwaje, metro i SKM pojadą według rozkładu świątecznego. Zawieszone zostanie kursowanie linii 195, 196, 200 i 269, a dla linii: 114, 122 i 193 będzie specjalny rozkład jazdy.

Zmiany w komunikacji od 3 do 6 stycznia

Między 3 a 5 stycznia autobusy, tramwaje i SKM będą kursowały według rozkładu dnia powszedniego. Nadal zawieszone pozostanie kursowanie linii szkolnych oraz kursów i podjazdów do placówek oświatowych dla linii 153, 163, 164 i 201. Tak jak między świętami a sylwestrem, zmienią się częstotliwości kursowania tramwajów – w godzinach szczytu z czterech minut do pięciu i z ośmiu minut do 10, a poza szczytem z sześciu minut do siedmiu i pół oraz z 12 do 15.

Pociągi metra zabiorą pasażerów w godzinach szczytu co 2.50 na linii M1 i co 3.30 na linii M2.

6 stycznia dla autobusów, tramwajów, metra i SKM będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy, na liniach nocnych niedzielny, a dla linii 114, 122 i 193 specjalny. Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 126, 195, 196, 200 i 269.

Zmiany w komunikacji 7 stycznia

W piątek 7 stycznia autobusy, tramwaje i metro będą kursowały według rozkładu sobotniego, jednak wiele linii zabierze pasażerów częściej - zwiększona zostanie częstotliwość autobusów linii: 105, 109, 122, 131, 132, 136, 138, 140, 145, 150, 162, 167, 178, 182, 186, 189, 190, 197, 199, 210, 245, 500, 504, 507, 509, 511, 517, 520, 521, 522, 523, 527, 709, 710, 719, 723, 724, 739, 742 i 743, tramwajów: 2, 24, 26 i pociągów metra w szczytach do 3.30 na M1 i do czterech minut na M2. Na trasy w godzinach szczytu wyjadą też autobusy linii 225, 317, 326, 401, 402, 412, 414 i tramwaje 31, a przez cały dzień autobusy 850. Zawieszone zostanie kursowanie linii 409.

Tego dnia SKM pojedzie według rozkładu świątecznego.

Jak zaznacza też ratusz, w weekend 8-9 stycznia nie będzie zmian w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego.

