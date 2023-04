"Panie Adamczyk, za dużo tych przypadków". Apelują o poprawę bezpieczeństwa na kolei

We wtorek na Dworcu Wschodnim pociąg został skierowany na zły tor . O godzinie 13.45 skład SKM, zamiast w kierunku Otwocka, został skierowany do Rembertowa. Maszynista zatrzymał skład na rozjazdach. To kolejna taka sytuacja w ostatnim czasie. W marcu do podobnych incydentów dochodziło głównie na stacji Warszawa Zachodnia, gdzie na niewłaściwe tory pociągi wjeżdżały trzy razy. Raz do takiego zdarzenia doszło również na stacji Warszawa Gdańska .

"Takie błędy mogą doprowadzić do tragedii"

"To kolejny przypadek, pokazujący brak właściwego nadzoru nad obszarem eksploatacji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., spółce, która zarządza infrastrukturą kolejową. Nie możemy już mówić o przypadkach. Takie błędy mogą doprowadzić w końcu do tragedii" - napisali w komunikacie przedstawiciele SBPK. Stowarzyszenie podkreśla, że "PKP PLK S.A. kolejny raz przyczyniają się do zmniejszania bezpieczeństwa podróżowania koleją oraz do zwiększania utrudnień dla pasażerów", a także, że wtorkowy błąd spowodował 40 minut utrudnień na szlaku. "Wszystko to wynika między innymi z ciągłego przeciążania pracą dyżurnych ruchu, z czym PKP PLK nie robią właściwie nic, notorycznie zrzucając winę na przewoźników. To nie maszyniści układają drogę przebiegu pociągu. Bezdyskusyjnie to obowiązek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A" - wskazali w komunikacie przedstawiciele stowarzyszenia.