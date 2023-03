Wypożyczalnie w każdej dzielnicy. Dziś startuje Veturilo

Na stołeczne ulice wraca Veturilo. Od 1 marca można wypożyczać rowery miejskie w każdej dzielnicy. Pojawiły się także nowe udogodnienia: stacje do wypożyczania pozostają, ale koniec z wyciąganiem roweru z elektrozamka. Obowiązują też elastyczniejsze zasady zwrotu pojazdów.

Stacje są umieszczane przede wszystkim w miejscach, które odwiedza najwięcej ludzi – to jedna z głównych zasad systemu. Dlatego tak jak dotychczas najwięcej stacji jest w centralnych dzielnicach miasta, a także przy węzłach przesiadkowych. Zarząd Dróg Miejskich po konsultacjach społecznych postanowił też, że – po raz pierwszy – stacje znajdują się w każdej z 18 dzielnic Warszawy.

Stacje Veturilo. Liczba w poszczególnych dzielnicach

Od początku marca Warszawa finansuje działanie 300 stacji z 3030 rowerami. Przez cały czas trwania obowiązującej do 2028 roku umowy, będzie możliwość rozbudowy Veturilo. Operator systemu, firma Nextbike, prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami projektu, którzy mogliby sfinansować tzw. stacje sponsorskie. To dodatkowe wypożyczalnie, a więc też kolejne rowery zwiększające dostępną pulę, ustawione i finansowane przez centra handlowe, biurowce itp. Wraca stacja przy centrum handlowym Westfield Arkadia – co roku zdecydowanie jedna z najpopularniejszych w skali całego Veturilo.