ZTM chwali się wynikami. Coraz więcej biletów kupujemy przez aplikacje

W roku 2019 roku po raz kolejny nastąpił wzrost wartości sprzedanych biletów - pochwalił się ZTM. Jak podał, wyniosła ona ponad 994 milionów złotych i jest to o ponad 33 miliony złotych więcej (3,52 procent) w porównaniu do roku 2018.

Automaty najpopularniejsze

Jak się okazuje, najwięcej wpływów pochodzi z automatów stacjonarnych. Jak poinformował ZTM, wartość takiej sprzedaży to prawie 414 milionów złotych, czyli prawie 42 procent całości w ubiegłym roku.

POP-y wciąż silne

Bilety dobrze sprzedają się również w Punktach Obsługi Pasażerów. "Wartość sprzedanych w ten sposób biletów wynosi ponad 120 mln zł i jest to więcej o ponad 34 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego" - zaznaczył ZTM. Obecnie w Warszawie jest 20 takich punktów, a urzędnicy planują uruchomić kolejny na stacji metra Księcia Janusza.

"W sierpniu zeszłego roku wdrożyliśmy nowy system obsługi pasażerów i od wakacji sprawy w POP załatwiane są szybciej. Przykładowo czas zwrotu opłaty za bilet skrócono z ośmiu do trzech minut, przekodowania biletu z pięciu do trzech min, sprzedaży z dwóch minut do minuty - czytamy w komunikacie.