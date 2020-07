Dodatkowe autobusy 1 sierpnia. Dowiozą na cmentarze i do miejsc pamięci

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi specjalne linie autobusowe. Zapewnią one dojazd do Muzeum Powstania Warszawskiego, miejsc pamięci oraz stołecznych cmentarzy.

912: od 17.30 do 20.00, 922: od 14.30 do 21.00, 944: od 14.00 do 21.00, 970: od 14.00 do 21.00, 980: od 14.00 do 21.00.