Śmiertelne potrącenie na torach

Pociąg Kolei Mazowieckich śmiertelnie potrącił mężczyznę między Gocławkiem a Olszynką Grochowską. Wpłynęło to na kursowanie Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII Joanna Węgrzyniak, do śmiertelnego potrącenia doszło przed godz. 16. W zdarzeniu brał udział pociąg relacji Pilawa - Sochaczew.

Utrudnienia

Z informacji Warszawskiego Transportu Publicznego wynika, że do potrącenia doszło na Pradze Południe, na szlaku Warszawa Gocławek – Warszawa Olszynka Grochowska. Jak podał WTP, wpłynęło to na kursowanie pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 oraz pociągów Kolei Mazowieckich. SKM-ki mogły być opóźnione do około 45 minut.