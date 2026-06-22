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Zawiozą do Gdyni i Ustki. Wracają pociągi "Słoneczne"

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Wraca pociąg Kolei Mazowieckich "Słoneczny"
Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KM
Na tory wraca pociąg "Słoneczny", który zawiezie Warszawiaków do Ustki oraz "Słoneczny Bis", kursujący do Gdyni. Oba odjeżdżają ze stacji Warszawa Zachodnia, a po drodze zatrzymują się w wielu miejscowościach.

Sezon na "Słoneczne" pociągi Kolei Mazowieckich rozpoczyna się 27 czerwca i potrwa do 31 sierpnia.

"Słoneczny" do Ustki codziennie

"Słoneczny" będzie kursował codziennie w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Przejedzie przez Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Ciechanów, Mławę, Działdowo, Malbork i Tczew. Przez Trójmiasto, Wejherowo i Słupsk dotrze do stacji docelowej w Ustce.

Z Warszawy Zachodniej "Słoneczny" będzie odjeżdżał o 06.16, do Ustki dojedzie o 12.01. Bilet normalny na pociąg "Słoneczny" to wydatek 75 złotych. Bilet studencki kosztuje 36 złotych, a uczniowski 47 złotych.

"Słoneczny Bis" do Gdyni w weekendy

"Słoneczny Bis" pojedzie z Warszawy Zachodniej do Gdyni Głównej (i z powrotem). Będzie woził pasażerów w soboty, niedziele i święta. Pociąg jedzie taką samą trasą jak "Słoneczny", w Trójmieście zatrzyma się na stajach: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot oraz Gdynia Główna.

Z Warszawy Zachodniej odjedzie o 08.08, a do Gdyni dojedzie na 11.50. Bilet normalny na pociąg "Słoneczny Bis" kosztuje 60 złotych, studencki 29 złotych, a uczniowski 37 złotych

Pociąg bez miejscówek. "Kto pierwszy ten lepszy"

Bilety są sprzedaży od 21 czerwca. Można je kupić z wyprzedzeniem do siedmiu dni przed podróżą.

Bilet nie jest przypisany do danego miejsca w pociągu. Obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy". Na przejazd "tam i z powrotem" wydawane są dwa odrębne bilety.

Bilety na przejazd pociągami można kupić stacjonarnie: w kasach biletowych, w biletomatach lub u obsługi pociągu w dniu przejazdu. można je też nabyć za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika i aplikacjach mobilnych.

Bilet wydany na pociąg "Słoneczny" nie uprawnia do przejazdu pociągiem "Słoneczny Bis" (i odwrotnie).

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
pociągiPociągi w Warszawiewakacje
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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