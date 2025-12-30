06.12.2021 | Świąteczny tramwaj w Warszawie Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook

Świąteczna przerwa w szkołach rozpoczęła się 22 grudnia i potrwa aż do 6 stycznia. Długim urlopem mogą się cieszyć również dorośli. "W tym roku święta i weekendy w okresie noworocznym ułożyły się w taki sposób, że wystarczy wziąć kilka dni wolnego, żeby korzystać z niemal dwutygodniowego odpoczynku" - zauważył ratusz.

Z tego powodu również warszawska komunikacja "zwolniła obroty" i na stołeczne ulice wyjeżdża mniej autobusów i tramwajów. Również metro kursuje nieco rzadziej. Taki stan rzeczy potrwa do 6 stycznia.

Mniej komunikacji miejskiej

"Dni między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, czyli 29-31 grudnia, to dni robocze, ale w praktyce wiele osób korzysta wtedy z urlopów" - zaznaczył Zarząd Transportu Miejskiego. Ruch na drodze jest mniejszy, dlatego na ulice nie wyjeżdżają autobusy linii: 160, 171, 182, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2, Z-8; na liniach: 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 i 518 nie ma kursów wykonywanych w dni nauki szkolnej, a autobusy oznaczone numerami 164, 198, 201 i L24 nie podjeżdżają pod szkoły.

Linie 125, 131, 134, 143, 187, 192, 326, 401 i 521 mają zmienione trasy, a niektóre linie autobusowe w tych dniach pojadą według zmienionych rozkładów jazdy.

Rzadziej jeżdżą też tramwaje: w szczycie co 5 lub co 10 minut, a poza godzinami szczytu co 7 i pół minuty i co 15 minut.

Metro na obu liniach kursuje według specjalnego rozkładu jazdy: co 2 minuty i 50 sekund (linia M1) oraz co 3 minuty i 30 sekund (linia M2).

Inaczej będzie w samego Sylwestra. "Warszawiacy wracający z zabaw sylwestrowych nie muszą się martwić – z 31 grudnia na 1 stycznia metro będzie jeździło także przez całą noc" - zapewnił Zarząd Transportu Miejskiego.

Jak w Nowy Rok?

1 stycznia autobusy będą kursowały według niedzielnego rozkładu jazdy. Tramwaje będą miały rozkład jazdy niedzielny, a dodatkowo zawieszone zostanie kursowanie linii 13, 14, 27 oraz 33. Na tory wyjadą tramwaje linii 76 na trasie Miasteczko Wilanów – Ratuszowa-ZOO; natomiast tramwaje linii 19 będą jechać ze Stegien do Metra Młociny.

W tym czasie zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 107, 108, 117, 118, 119, 125, 126, 129, 130, 156, 160, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 201, 202, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 256, 263, 512, 514, 516, 519, Z-8. "Z tą zmianą powiązana jest korekta tras linii: 102, 131, 134, 143, 154, 164, 172, 194, 218, 249, 251, 521 – część z nich na wybranych odcinkach zastąpi te, które 'mają wolne'" - poinformował ZTM.

Rzadziej będą jeździć autobusy oznaczone numerami: 105, 106, 112, 120, 122, 133, 136, 138, 139, 141, 149, 152, 153, 163, 165, 170, 177, 189, 208, 212, 217, 218, 239, 523, 527.

Metro na obu liniach będzie kursowało według specjalnego rozkładu jazdy.

Po Nowym Roku tak jak w soboty

W piątek po Nowym Roku i w poniedziałek przed świętem Trzech Króli autobusy linii dziennych będą jeździły tak, jak w soboty – z pewnymi wyjątkami, uwzględniającymi specyfikę kalendarza na 2026 rok.

Autobusy linii:

- 160, 171, 182, 196, 256, 263, 409, Z-8 nie wyjadą na trasy; - 125, 126, 131, 143, 187, 192, 521 będą miały zmienione trasy; - 106, 108, 120, 122, 130, 140, 145, 150, 177, 178, 186, 190, 193, 197, 212, 228, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 527, 705, 709, 719, 735, 739, 742, 743, Z55 będą miały specjalne rozkłady jazdy; - linie: 331 (Metro Wilanowska – Lotnisko Chopina), 401 (Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew) i 402 (Marysin – Wynalazek) będą kursowały także w godzinach szczytu.

Tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Sobotni rozkład będzie miało również metro, przy czym w godzinach szczytu na linii M1 pociągi będą podjeżdżać na stacje co 4 min., a na linii M2 co 5 minut; będą też kursy nocne z 2 na 3 i z 5 na 6 stycznia.

Święto Trzech Króli

W pierwszy weekend 2026 roku autobusy będą co do zasady jeździły tak, jak w "zwykłe" soboty i niedziele, natomiast 6 stycznia – według niedzielnego rozkładu. Zmiany będą dotyczyły wybranych linii.

W tych dniach nie zobaczymy na ulicach autobusów: 126 (tylko 6 stycznia), 160, 171 182, 196, 256, 263, Z-8.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 125, 131, 143, 187, 192 i 521, a rozkłady specjalne będą miały linie: 106, 108, 122, 130, 177, 193, 212, 228 i 527.

Metro na obu liniach 4 i 6 stycznia będzie kursowało według niedzielnego rozkładu jazdy, w pozostałe dni – zgodnie ze standardowymi rozkładami.