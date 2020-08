Powakacyjne zmiany w rozkładzie SKM

Pierwszą ze zmian jest powrót pociągów linii S1 na stałą trasę z Pruszkowa do Otwocka. Zarząd Transportu Miejskiego podaje, że od 30 sierpnia będą one kursowały na podstawie rozkładu jazdy podobnego do tego sprzed wakacji. Ma to związek z zakończeniem kolejnego etapu prac na stacji w Otwocku w ramach modernizacji trasy kolejowej z Warszawy do Lublina. Jak podaje odpowiadająca za inwestycję spółka PKP PLK, również od 30 sierpnia powróci ruch pociągów regionalnych i dalekobieżnych między Otwockiem a Pilawą. Na razie będą poruszały się po jednym torze, natomiast ruch dwutorowy ma odbywać się od grudnia.