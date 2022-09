MZA do kierowców: ty decydujesz, czy rower utrudnia przejście w autobusie. Radny: to wprowadzanie w błąd

Wraca temat przewozu rowerów środkami transportu publicznego. Jeden z radnych w interpelacji do prezydenta Warszawy zwraca uwagę, że kierowca nie ma prawa żądać od rowerzysty opuszczenia pojazdu, jeśli przewozi jednoślad zgodnie z przepisami. Przedstawiciel stołecznego ratusza odpowiedział, że przewóz rowerów jest dozwolony w wyznaczonych do tego miejscach. Jednak w przypadku ograniczonej liczby miejsc pierwszeństwo przed rowerzystą mają wózki dziecięce oraz inwalidzkie.

Sprawą przewozu rowerów zainteresował się stołeczny radny Marek Szolc (Lewica). W interpelacji do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zamieścił fragment plakatu dystrybuowanego w zajezdniach i ekspedycjach Miejskich Zakładów Autobusowych. Jest na nim informacja skierowana do kierowców autobusów dotycząca przewozu rowerów. "Ty decydujesz, czy rower utrudnia lub nie utrudnia przejścia, stanowi zagrożenie czy nie stanowi. Bo Ty widzisz, co się dzieje i Ty odpowiadasz za bezpieczeństwo WSZYSTKICH pasażerów. Twoja decyzja jest niepodważalna i ostateczna, ważna, jeśli została podparta odpowiednimi argumentami" - można przeczytać na plakacie.