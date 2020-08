Więcej jeżdżą i więcej kradną. Znika coraz więcej rowerów

Rośnie ruch rowerowy, a ograniczenia związane a pandemią koronawirusa jeszcze ten wzrost przyspieszyła. Niestety, rośnie też liczba kradzieży jednośladów. Giną przede wszystkim te pozostawione bez opieki "tylko na chwileczkę".

W lutym informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o tym, że w Warszawie rośnie liczba kradzieży samochodów. I jest to być może jedna z niewielu rzeczy, która ich właścicieli nie dzieli z rowerzystami. Ci bowiem też coraz częściej padają ofiarami złodziei. Z danych przesłanych nam przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że od stycznia do czerwca 2020 roku na terenie Komendy Rejonowej Policji I obejmującej Śródmieście, skradziono 86 rowerów. W ubiegłym roku, w analogicznym okresie, było ich 62. Z kolei na obszarze KRP II (Mokotów, Ursynów, Wilanów) w tym roku takich kradzieży odnotowano 106, w ubiegłym - 90. Z terenu KRP III (Ochota, Ursus, Włochy) od stycznia do czerwca zniknęło 91 rowerów. W tamtym roku kradzieży w tych dzielnicach było o dziewięć mniej - 82.

Policjanci z KRP IV obejmującej Bemowo i Wolę w tym roku odnotowali 104 takich kradzieży. To akurat niewielki wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy z tych dzielnic zniknęło 100 rowerów. Podobnie było na terenie KRP V (Bielany, Żoliborz), gdzie do czerwca tego roku skradziono 48 jednośladów, a ubiegłego - 45.

KRP VI (Białołęka, Targówek, Praga Północ) to jedyna komenda, gdzie kradzieży rowerów w tym roku było mniej niż w ubiegłym. Do czerwca skradziono 79 jednośladów, natomiast w analogicznym okresie w ubiegłym roku było ich 94.

Wzrost widać jednak również na obszarze KRP VII (Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła). W tym roku skradziono tam 93 rowery, w ubiegłym - 79.

"Wiele osób przesiadło się na jednoślady"

Wzrost może mieć związek z pandemią. Jak przyznaje Gabriela Putyra z biura prasowego KSP, policjanci zauważają na ulicach Warszawy wzmożony ruch rowerowy, w porównaniu do ubiegłego roku. - Z uwagi na panującą sytuację związaną z koronawirusem wiele osób zrezygnowało z przemieszczania się publicznym transportem i przesiadło się na jednoślady - zaznacza Putyra.

Policjantka zwraca też uwagę, że warto odpowiednio zabezpieczyć rower, aby zapobiec jego utracie. - Unikajmy sytuacji, w których pozostawiamy jednoślad bez zabezpieczenia na krótką chwilę, na przykład kiedy wchodzimy do sklepu na szybkie zakupy. Niestety, coraz częściej jesteśmy świadkami takich właśnie zachowań. To idealna okazja dla złodzieja - podkreśla.

Przypomina również o zamykaniu drzwi do garażu, piwnicy, domu lub mieszkania. - Postawmy na profesjonalne zabezpieczenia rowerów. Nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić jego kradzież - zwraca uwagę Putyra.

Zgłosić na policję i obserwować aukcje internetowe

A co zrobić, jeśli nasz rower zostanie skradziony? - Należy zadzwonić na policję podając miejsce kradzieży i wygląd roweru, numery identyfikacyjne, cechy charakterystyczne oraz kolor. Warto wcześniej sfotografować swój pojazd, co ułatwi jego odnalezienie. Należy przyjść do najbliższej jednostki policji i, o ile jest to możliwe, trzeba zabrać ze sobą dowód zakupu roweru lub kartę gwarancyjną z numerami ramy - wylicza nasza rozmówczyni i rekomenduje, aby obserwować też aukcje internetowe, na których złodziej mógł wystawić skradziony rower na sprzedaż. - Wówczas natychmiast należy powiadomić policję - podsumowuje Putyra.

