Pasażerowie wracają do komunikacji miejskiej, ale wciąż jest ich mniej niż przed pandemią

Zarząd Transportu Miejskiego podsumował we wtorek rok 2021 w komunikacji. Ze statystyk wynika, że wówczas z Warszawskiego Transportu Publicznego skorzystało 809 430 917 pasażerów. Oznacza to wzrost liczby przejazdów względem roku 2020 o 11,4 procent. Przypomnijmy, że w pierwszym roku pandemii ich liczba spadła do nieco ponad 726 milionów przejazdów.