70 kolejnych autobusów gazowych wyjedzie na ulice

Miejskie Zakłady autobusowe podpisały umowę na dostawę kolejnych 70 autobusów gazowych solaris. Pojazdy będą wyposażone między innymi w blokady antyalkoholowe dla kierowców.

W przyszłym roku na ulice wyjadą nowe autobusy solaris napędzane gazem ziemnym. We wtorek Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały umowę na dostawę 70 takich pojazdów. Zgodnie z informacjami podanymi przez ratusz, do stolicy przyjedzie 40 solarisów Urbino 12 CNG o długości 12 metrów i 30 solarisów Urbino 18 CNG o długości 18 metrów. Autobusy solaris będą dostarczane do Warszawy od kwietnia przyszłego roku.

Klimatyzacja, monitoring i blokada antyalkoholowa

Nowe autobusy będą wyposażone w klimatyzację całopojazdową, monitoring, instalację przeciwpożarową, elektroniczną informację wewnętrzną i zewnętrzną, a także udogodnienia dla osób o ograniczonej sprawności w postaci wyznaczonych miejsc dla wózków, żółtych poręczy i barierek, informacji pismem Braille'a, dźwiękowych zapowiedzi przystanków. Pojazdy będą wyposażone w blokady antyalkoholowe dla kierowców.

We wtorek rozstrzygnięto też postępowanie przetargowe na dostawę 90 przegubowych autobusów gazowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Zwycięzcą została firma Autosan z ofertą w wysokości 165 milionów złotych. W MZA trwają również dostawy autobusów elektrycznych. Do tej pory do Warszawy dotarło 60 przegubowych autobusów elektrycznych. Cały kontrakt obejmujący 130 "elektryków" solarisa zostanie zrealizowany do końca listopada bieżącego roku.

Obecnie MZA dysponuje flotą 91 autobusów elektrycznych i 145 gazowych. Do końca 2022 roku "elektryków" będzie 160 sztuk, a "gazowców" 305. Wtedy liczba autobusów zero i niskoemisyjnych zbliży się do 35 procent całego taboru MZA.

Autor:katke/ran

Źródło: PAP