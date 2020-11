Sezon Veturilo wkrótce się kończy, a w przetargu na tymczasowego operatora kolejne opóźnienie

Najpierw termin otwarcia ofert przesunięto z połowy września na 19 października. Potem wydłużano go kolejno do 3 i 17 listopada. Obecnie obowiązująca data to najbliższy poniedziałek, 23 listopada. - To jasne, że przetarg jest bardzo interesujący dla firm, bo dotyczy największego systemu w tej części Europy. Początkowo przesuwanie terminu otwarcia ofert było związane z dwoma odwołaniami firmy Marfina - informuje Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.