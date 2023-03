Przez remont linii średnicowej zamkną Aleje Jerozolimskie. Szczegółów wciąż brak

- Niepokoi nas to, że nie wiemy, jak będzie wyglądała organizacja transportu miejskiego, kiedy Aleje Jerozolimskie będą nieczynne. Tak istotne zmiany powinny być szeroko konsultowane z mieszkańcami. (…) Miasto powinno nas poinformować, czy zostanie utrzymany przejazd autobusów czy też tramwajów do mostu Poniatowskiego, gdzie powstaną buspasy - mówiła na poniedziałkowej konferencji Martyna Jałoszyńska z Partii Razem. Zapowiedziała złożenie do ratusza wniosku o informację o zmianach w transporcie wraz z wnioskiem o konsultacje społeczne. - Chcemy, aby to mieszkańcy Warszawy brali udział w podejmowaniu decyzji o zmianach w mieście - wskazała.