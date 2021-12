Nowy peron i kawałek kładki. Pierwsze efekty prac na Dworcu Zachodnim

Od niedzieli podróżni na Dworcu Zachodnim mogą korzystać z nowego peronu numer 6, do którego dojście zapewnia - również świeżo otwarta - kładka. Kolejarze informują ponadto, że postępują prace przy budowie zadaszenia, szerokiego przejścia podziemnego i centrum sterowania ruchem kolejowym.

Pasażerowie od niedzieli 19 grudnia mogą korzystać z nowego peronu nr 6 na stacji Warszawa Zachodnia. Znajduje się on pod szerokim i wysokim zadaszeniem, jest oświetlony. Wykonawca zapewnił oznakowanie, ławki i dwie osłonięte "poczekalnie". Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe w komunikacie, przy nowym peronie w ciągu doby przewidywana jest odprawa ponad 80 pociągów dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych. Póki co, na obecnym etapie przebudowy stacji, dojście do peronu nr 6 zapewnia tylko kładka.