Wzrósł poziom wody w Wiśle, wracają promy

W weekend Pliszka, Słonka i Wilga wracają do rejsów na Wiśle. Zarząd Transportu Miejskiego podaje, że możliwe stało się wznowienie kursowania promów Warszawskich Linii Turystycznych. Od początku lipca niski poziom Wisły powodował problemy z żeglugą.

Kursowanie promów było wstrzymane od 1 lipca tego roku do odwołana. Powodem był spadek poziomu Wisły. Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, na wysokości wodowskazu Warszawa-Bulwary poziom wody wyniósł zaledwie 37 centymetrów. Niewiele brakowało do najniższego stanu w historii pomiarów - najniższa wartość, jaką wskazał licznik, to 26 centymetrów. Doszło do takiej sytuacji dwukrotnie: w 2015 i 2018 roku.

Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że przez ostatnie trzy doby stan Wisły wzrósł do niemal 50 centymetrów. Pozwoli to uruchomić na nowo żeglugę wiślaną.

"Od dnia 9 lipca br. wznowione zostaje kursowanie promów Wilga , Pliszka oraz Słonka" - poinformował w piątek Zarząd Transportu Miejskiego.

Stan wody w Wiśle - 8 lipca 2022 roku IMGW

Jak kursują promy na Wiśle?

Promy kursują w dni wolne od 1 maja do 30 czerwca oraz od 1 do 25 września. W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy działają codziennie. W dni powszednie od około 12.30 do 19.30 (co pół godziny), w dni wolne od około 9.30 do 19.50 (co 20 minut) Kursują na trasach:

- Słonka: z pomostu pływającego na Cyplu Czerniakowskim do plaży na Saskiej Kępie. Prom mieści 21 pasażerów. - Pliszka: z nabrzeża przy Moście Poniatowskiego do plaży “Poniatówka” przy Stadionie Narodowym. Ten prom także mieści 21 pasażerów. - Wilga: z pomostu pływającego na Podzamczu Fontanny do plaży przy ZOO. Wilga pomieści 40 pasażerów oraz rowery.

Przeprawa na drugą stronę Wisły jest krótka, trwa zaledwie kilka minut. Wystarczy przyjść na przystanek, ustawić się w kolejce i zaczekać na prom. Rejsy są bezpłatne. Organizuje je Zarząd Transportu Miejskiego w ramach Warszawskich Linii Turystycznych.

Tramwaj wodny w Warszawie Prom Wilga | Zarząd Transportu Miejskiego slonka09 Prom Pliszka | Zarząd Transportu Miejskiego

