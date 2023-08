Szwankuje wentylacja w najnowszych pociągach metra

Metro Warszawskie wezwało producenta nowych pociągów Skoda Varsovia do poprawy wentylacji w wagonach. Na problemy z przepływem powietrza uwagę zwrócili pasażerowie.

Jako pierwsza problem z wentylacją w nowych pociągach opisała "Gazeta Stołeczna" - Kiedy działa w nich wentylacja, to słychać taki hałas, że urządzenia te są głośniejsze nawet od jazdy metra. A kiedy jest cicho, to w środku panuje potworny zaduch - powiedział "Stołecznej" czytelnik.

"Zwróciliśmy się do producenta o podjęcie reakcji"

O problem zapytaliśmy biuro prasowe Metra Warszawskiego. Jak się okazało, kłopoty z wentylacją nowych pociągach Skoda Varsovia były zgłaszane przez pasażerów. - Dlatego też zwróciliśmy się do producenta o niezwłoczną reakcję i podjęcie intensywnych działań zmierzających do poprawy wentylacji. W celu poprawy sytuacji producent wykonuje analizę systemu rozprowadzenia powietrza do wnętrza przedziału pasażerskiego - wyjaśnia Andrzej Rejnson z biura prasowego Metra Warszawskiego.

Rejnson podkreśla, że "pod względem technicznym pociągi zostały poddane sprawdzeniu w procesie certyfikacji". A to oznacza, że Urząd Transportu Kolejowego wydał świadectwa dopuszczenia składów do eksploatacji. - Obecnie pociągi są w okresie gwarancyjnym i wszystkie ewentualne uwagi co do eksploatacji składów oraz obserwacje powodują wprowadzenie korekty przez producenta - dodaje przedstawiciel metra.

Wnętrze pociągu Skoda Varsovia Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

20 nowych pociągów już w eksploatacji

Przetarg na dostawy 37 nowych, jednoprzestrzennych składów metra został rozstrzygnięty w październiku 2019 roku, a umowa na dostawę podpisana została 30 stycznia 2020 roku. Varsovia, bo taką nazwę wybrali warszawiacy dla czeskich pociągów, to jednoprzestrzenny, sześciowagonowy pociąg, który zabierze na pokład nawet półtora tysiąca pasażerów. Jest w nim 230 miejsc siedzących - po 33 miejsca w wagonach czołowych oraz po 41 miejsc w wagonach wewnętrznych.

Do tej pory z Czech do Warszawy dotarły 22 pociągi, z czego 20 dopuszczono już do eksploatacji.

Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl