Usterka sieci trakcyjnej. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

We wtorek po południu doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej na linii kolejowej pomiędzy stacją Warszawa-Praga a Legionowem. Pierwszą informację o usterce otrzymaliśmy na Kontakt 24. Jak informują kolejarze, pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.

Jak poinformowało SKM Info, "nastąpiła całkowita przerwa w ruchu pociągów wszystkich przewoźników". Z przekazanego komunikatu wynika, że pociągi SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 75 minut. Portal podał także, że niektóre kursy zostały odwołane. Jest to kurs linii S4 nr 99726/7 ze stacji Piaseczno (odjazd o godz. 17.25) do stacji Wieliszew, czy linii S4 nr 99224/5 ze stacji Wieliszew (odjazd o godz. 17.20) do stacji Piaseczno. Odwołany został także przejazd linii S40 nr 99378 ze stacji Piaseczno do stacji Warszawa Główna oraz kurs linii S4 nr 99230/1 ze stacji Wieliszew (odjazd o godz. 19.19) do stacji Piaseczno.