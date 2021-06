W weekend prace torowe w Śródmieściu i na Mokotowie. Tramwaje pojadą objazdami

Prace torowe na Mokotowie

W sobotę, 26 czerwca, ok. godz. 00.15 rozpocznie się remont torowiska na Woronicza, przy skrzyżowaniu z Puławską. Prace będą polegały na wymianie szyn na łuku torów. W tym czasie kierowcy nie będą mieli możliwości jazdy na wprost Puławską w kierunku alei Wilanowskiej. Obowiązywać tu będzie nakaz skrętu w prawo w Woronicza. Z kolei jadący Puławską w kierunku Śródmieścia nie będą mieli możliwości skrętu z Puławskiej w lewo w Woronicza. Zalecany objazd zostanie poprowadzony Rakowiecką, aleją Niepodległości i Odyńca. Prace zakończą się w poniedziałek, 28 czerwca, ok. godz. 4.

Remont na placu Bankowym

Zamknięte zostanie natomiast przejście dla pieszych przez aleję "Solidarności", po stronie kina Muranów. Ruch pieszy będzie kierowany do przejścia podziemnego. Prace mają potrwać do niedzieli, 18 lipca. W kolejnym etapie, na ok. tydzień (od 19 do 25 lipca) planowany jest remont torowiska kawałek dalej - na Marszałkowskiej.