Przyjechał na wakacje z Poznania. Będzie kursował na linii turystycznej
"Tramwaj GT6 numer taborowy 2513 przyjechał do Warszawy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie go można spotkać już niebawem na linii turystycznej 36" - poinformowały w mediach społecznościowych Tramwaje Warszawskie.
Na razie trwają szkolenia motorniczych – w końcu takie tramwaje w stolicy nie jeździły.
Pochodzi z lat 50.
Tramwaje Düwag GT6 to dwuczłonowe, przegubowe tramwaje niemieckie, które produkowano w latach 1956–1968. Pojazd o numerze taborowym 2513 przybył z Düseldorfu do Poznania w 2000 roku i był eksploatowany liniowo w MPK Poznań przez 13 lat. Obecnie jest tramwajem historycznym.
Tramwaj GT6 to pojazd wysokopodłogowy przegubowy, sześcioosiowy (oparty na 3 wózkach) o długości 19,1 metra mogący pomieścić 190 pasażerów (44 na miejscach siedzących).
