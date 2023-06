Dym z nowego tramwaju. Pożar "mechanizmów wózka"

- Na ulicy Słomińskiego doszło do przegrzania tarcz hamulcowych tramwaju. Wyglądało to groźnie tylko z tego względu, że paliły się plastiki, tak zwane nadkola - przekazał nam starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

- Tramwaj bez pasażerów zjeżdżał do zajezdni. Spowodowane było to tym, że motorniczy wcześniej stwierdził usterkę i przez to odwołano kurs. Po tym, w trakcie zjazdu doszło do zapalenia się mechanizmów wózka - wytłumaczył. - Na miejscu były wszystkie nasze służby techniczne, straż pożarna. Nie znamy jeszcze przyczyn zapłonu. Wyjaśni to komisja, która jest powoływana w takich przypadkach - dodał.