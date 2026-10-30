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Komunikacja

Awaria urządzeń sterowania ruchem, nie kursują pociągi SKM i Kolei Mazowieckich

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Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Prezentacja nowych pociągów SKM
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ZTM
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Na odcinku od Alej Jerozolimskich - do stacji Warszawa Służewiec nastąpiła całkowita przerwa w ruchu pociągów wszystkich przewoźników. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Warszawa Okęcie.

Szybka Kolej Miejska przekazała, że w związku z tym, pociągi SKM linii S2, S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Utrudnienia dotyczą też składów Kolei Mazowieckich.

"Ponadto, wybrane pociągi mogą kursować w skróconej relacji lub mogą zostać odwołane. Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe" - dodała Szybka Kolej Miejska.

Honorowanie biletów

Przewoźnicy poinformowali, że od godziny 17.00 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM we wszystkich środkach komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, metro linii M1 i M2 oraz pociągi SKM) w obszarze 1. i 2. Strefy Biletowej

Źródło: PAP
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Tagi:
Pociągi w WarszawiepociągiSKMUtrudnienia w ruchu
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