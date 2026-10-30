Komunikacja Awaria urządzeń sterowania ruchem, nie kursują pociągi SKM i Kolei Mazowieckich Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Prezentacja nowych pociągów SKM Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ZTM

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Szybka Kolej Miejska przekazała, że w związku z tym, pociągi SKM linii S2, S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Utrudnienia dotyczą też składów Kolei Mazowieckich.

"Ponadto, wybrane pociągi mogą kursować w skróconej relacji lub mogą zostać odwołane. Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe" - dodała Szybka Kolej Miejska.

Honorowanie biletów

Przewoźnicy poinformowali, że od godziny 17.00 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM we wszystkich środkach komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, metro linii M1 i M2 oraz pociągi SKM) w obszarze 1. i 2. Strefy Biletowej