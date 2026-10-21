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Komunikacja

Pociągi ominą Powiśle i Śródmieście. Duże zmiany na kolei od weekendu

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Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Linia kolejowa do Otwocka zyska dwa dodatkowe tory
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
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Pociągi przejeżdżające przez centrum Warszawy ominą niektóre stacje, a w Rembertowie pasażerowie będą korzystać z tymczasowych peronów. To tylko część utrudnień związanych z kolejną korektą rozkładu jazdy SKM i Kolei Mazowieckich. Nowe zasady zaczną obowiązywać 25 października.

Od soboty, 25 października, wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, która będzie obowiązywać do 12 grudnia.

SKM: bez większych zmian na S1, skrócone kursy na S2

Szymon Zawalich z zespołu prasowego SKM przekazał, że w tym okresie nie będzie większych zmian dla podróżnych na linii S1, objętej modernizacją prowadzoną przez PKP PLK. Między Pruszkowem a Wawrem pociągi będą kursować co około 30 minut, a do samego Otwocka - z częstotliwością raz na godzinę - dojedzie co drugi skład SKM.

- Dodatkowo, w wybrane noce października i listopada ze względu na demontaż sieci w rejonie Warszawy Zachodniej, ostatni pociąg z Wawra o godz. 23.53 zostanie skrócony do stacji Warszawa Wschodnia - doprecyzował Zawalich.

Na linii S2, utrzymane zostanie zmienione kursowanie ostatnich wieczornych pociągów. Kurs z Lotniska Chopina o godz. 23.26 zakończy bieg nie w Sulejówku, a na Warszawie Wschodniej (w weekendy) lub w Rembertowie (od poniedziałku do piątku). Kurs z lotniska z godz. 23.56 dotrze jedynie do Rembertowa. Z kolei ostatni pociąg z Sulejówka Miłosny o godz. 23.42 pojedzie do Warszawy Zachodniej.

13 i 14 listopada przystanek w Rembertowie będzie całkowicie wyłączony z ruchu, a od 14 listopada do 12 grudnia, z powodu zamknięcia torów pociągi będą zatrzymywać się w Rembertowie przy peronach tymczasowych. Wszystkie te zmiany wynikają z budowy tunelu w Wesołej.

Pociągi ominą Powiśle. Nocą pojadą przez Centralną

- Najważniejsza zmiana dla podróżnych korzystających z linii S1 i S2 dotyczy weekendu 6-8 listopada. W te dni PKP PLK prowadzić będzie prace na przystanku Warszawa Powiśle - przekazał Zawalich.

W sobotę i niedzielę (7 i 8 listopada) pociągi S1 i S2 oraz pociągi Kolei Mazowieckich w kierunku Warszawy Zachodniej przejadą przez Powiśle bez zatrzymania. Natomiast nocami (godz. 23.00-3.50) od 6 do 9 listopada pociągi w kierunku zachodnim zostaną skierowane przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, omijając przystanki Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota.

- Pociągi SKM na pozostałych liniach tj. S3, S4 oraz S40 od 25 października kursować będą w zasadzie bez zmian, choć w wybrane noce, z powodu planowanych przez PKP PLK prac serwisowych na stacji Warszawa Zachodnia dwa wieczorne kursy linii S4 i S40 zanotują niewielkie, kilkuminutowe przesunięcia względem obecnego rozkła- zaznaczył Zawalich z SKM.

Koleje Mazowieckie: nocne objazdy i autobusy zastępcze

Rzeczniczka KM Donata Nowakowska przekazała, że w tym czasie podróżni korzystający z pociągów Kolei Mazowieckich muszą przygotować się na dalsze utrudnienia w kursowaniu pociągów linii R61 i R7. Dodatkowo, z uwagi na nocne zamknięcie podmiejskiej linii średnicowej, w wybranych terminach, ostatnie w dobie pociągi z linii R1 i R3 pojadą objazdem przez Warszawę Gdańską.

W dniach 27-30 października, 3-6 listopada oraz 17-18 listopada, pociąg na linii R1 odjeżdżający z Warszawy Wschodniej w stronę Grodziska Mazowieckiego o 0.23 i pociąg na linii R3 z Warszawy Wschodniej do Sochaczewa odjeżdżający ze stolicy o 0.27 zostaną skierowane na objazd przez Warszawę Gdańską. 

W tych samych dniach pociąg linii R2 relacji Warszawa Zachodnia-Mińsk Mazowiecki, odjeżdżający rozkładowo o godzinie 0.35 z Warszawy zacznie bieg na stacji Warszawa Wschodnia.

W związku z tym, na odcinku Warszawa Śródmieście–Pruszków, Warszawa Rembertów-Sulejówek Miłosna i Warszawa Śródmieście-Ożarów Mazowiecki zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Utrudnienia w Rembertowie, Błoniu i na trasie do Otwocka

- Od 14 listopada planowane jest zamknięcie torów nr 3 i 4 w stacji Warszawa Rembertów (tory przy peronie wyspowym). Pociągi będą kursowały po torach nr 1 i 2, gdzie powstaną perony tymczasowe - poinformowała Nowakowska.

Dodatkowo w dniach 6 listopada od godziny 22 - 9 listopada do godziny 4 oraz 13 listopada od godziny 22 - 16 listopada do godziny 4, ruch pociągów na odcinku Ożarów Mazowiecki-Błonie prowadzony będzie jednotorowo. Pociągi z/do Błonia będą zaczynały/kończyły bieg w Ożarowie Mazowieckim. 

- W dalszym ciągu zamknięty będzie tor na odcinku Mostówka-Ostrołęka. W zamian za odwołane pociągi na linii R61 będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa. Dodatkowo, za niektóre połączenia osobowe uruchomiona będzie przyspieszona zastępcza komunikacja autobusowa - przekazała rzeczniczka KM.

Również ruch pociągów na odcinku Warszawa Wawer-Otwock będzie odbywał się jednotorowo. Część pociągów nie zatrzyma się w Michalinie i Otwocku Świdrze. Zostanie uruchomiona uzupełniająca komunikacja autobusowa, a wybrane pociągi rozpoczną i zakończą bieg na stacji Warszawa Wawer.

Zmiany także na pozostałych trasach. W grudniu nowy rozkład

Nowakowska zaznaczyła też, że w terminie 25 października-12 grudnia, z powodu prac modernizacyjnych na odcinku Czachówek Wschodni–Góra Kalwaria, ruch pociągów w godzinach od północy do 4 zostanie wstrzymany. Nocny pociąg linii R8 do Góry Kalwarii będzie kursował w relacji skróconej do Czachówka Południowego. Natomiast na odcinku Czachówek Południowy-Góra Kalwaria zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

W dniach 27-30 października, 3-6 listopada oraz 17-18 listopada, z uwagi na nocne zamknięcie na odcinku Warszawa Powązki-Warszawa Aleje Jerozolimskie, pociąg ten pojedzie objazdem przez stację Warszawa Główna Towarowa.

W terminie 26 października-6 listopada, z uwagi na prace naprawcze, na odcinku Wolanów-Przysucha ruch pociągów prowadzony będzie jednotorowo. 

Zmiany obowiązywać będą do 12 grudnia. Dzień później zacznie funkcjonować nowy, roczny rozkład jazdy pociągów.

Źródło: PAP
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Tagi:
Polskie Koleje PaństwoweKolejRemonty i utrudnienia w Warszawie
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