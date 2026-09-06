Komunikacja Pociągi metra z nowym oświetleniem Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Metro w Warszawie (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie

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Oświetlenie wymieniane jest w 18 pociągach Alstom Metropolis 98B. "Przed modernizacją całkowita moc oświetlenia wynosiła 71 064 W, a po – 43 056 W. Zmniejszenie mocy, a tym samym poboru energii elektrycznej, pozwoli na obniżenie kosztów prądu o około 40 procent" - poinformował ratusz.

Wymiana oświetlenia w pociągach metra Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie

Pociągi zyskają oświetlenie typu LED. Charakteryzuje się ono dłuższą żywotnością, co zmniejsza częstotliwość wymiany, a więc również obniża koszty konserwacji. Lepsza jest także jakość oświetlenia. Jak zaznaczył ratusz, LED oferuje bardziej jednolite i jasne światło w przedziałach pasażerskich.

Wymiana oświetlenia w pociągach metra Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie

Pierwszy już wyjechał

"Dzięki wyższej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz niskiej awaryjności, oświetlenie tego typu wymaga mniejszej ilości prac serwisowych. Przede wszystkim LED-owe lampy nie tylko zużywają mniej energii, ale nie zawierają szkodliwych substancji, takich jak rtęć, która używana jest w tradycyjnych świetlówkach" - podsumował urząd miasta.

Wymiana oświetlenia w pociągach metra Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie

Pierwszy skład Alstom Metropolis z wymienionym oświetleniem jest już w ruchu pasażerskim, kolejny jest w trakcie prac. Wymiana lamp jarzeniowych we wszystkich pociągach tego typu potrwa do końca roku.