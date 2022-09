Po protestach mieszkańców autobusy wracają na stare trasy. Od poniedziałku

Co się zmieni?

Autobusy linii 122 wrócą na trasę do pętli Os. Górczewska ze zmianą przebiegu na Bemowie – ulicami Powstańców Śląskich i Człuchowską. Będą kursowały co 10 minut w godzinach szczytu i co 15 minut poza nim oraz w dni wolne. W ten sposób linia 122 wraz ze 112 przejmie od obecnej 171 funkcję linii dowozowej do stacji metra Bemowo z ulic Żołnierzy Wyklętych, Wrocławskiej oraz Człuchowskiej. Autobusy linii 122 dowożące do stacji metra linii M1 Plac Wilsona na Żoliborzu i częściowo Bielanach, będą miały analogiczne zadanie na znacznej części Bemowa – zawiozą pasażerów do stacji Bemowo linii M2. Jednocześnie linia 122 zapewni bezpośrednie połączenie z Bemowa do szkół na Marymoncie. Obsługę połączenia Nowego Bemowa ze Starym Bemowem i dalej ulicą Lazurową zapewnia linia 220, której trasa została wydłużona na terenie Nowego Bemowa w ramach zmian wprowadzonych po otwarciu nowych stacji metra.