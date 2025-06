Plac przyjedzie w kawałkach pociągiem do stolicy. Nadciąga kulminacja tramwajowych utrudnień

W lipcu remont na placu Zawiszy Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Ogromny węzeł rozjazdowy na placu Zawiszy zostanie złożony z kilkunastotonowych betonowych puzzli. Te przyjadą do Warszawy z Krakowa pociągiem.

Równolegle tramwajarze będą pracować na torowiskach m.in. w ciągu Marszałkowskiej i Słomińskiego.

Prace na Rakowieckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku wchodzą na kolejny etap.

Na początku wakacji mieszkańcy osiedla Stegny po raz pierwszy w historii dojadą do swoich domów tramwajem.

Podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz poinformował o kolejnych etapach prac przy budowach nowych oraz remontach istniejących odcinków sieci tramwajowej w stolicy.

- Trzeci kwartał, czyli lato, to jest największa kumulacja prac zarówno remontowych, modernizacyjnych, jak i tych powiązanych z inwestycjami strategicznymi z budową nowych tras tramwajowych - powiedział Niklewicz. - Dwa lata temu obiecywaliśmy, że przyspieszamy prace remontowe i inwestycyjne. Wierzymy, że w ten sposób zapewnimy na kolejne dziesięciolecia najwyższe standardy przewozów pasażerskich - zaznaczył.

Końcówka prac na Stegnach

Na finiszu są prace przy budowie odnogi trasy tramwajowej do Wilanowa w kierunku Stegien. W tym miesiącu przeprowadzono testy nowej infrastruktury. Inwestycję testowali też strażacy. Pętla, gdzie zawrócą tramwaje linii 19 w ulicy Św. Bonifacego, jest już praktycznie gotowa.

- Na początku wakacji, tak jak obiecywaliśmy, uruchamiamy ruch pasażerski na Stegnach - zapowiedział Niklewicz. Zastrzegł jednak, że prace związane z układem drogowym mogą potrwać do przełomu lipca i sierpnia. Do tego czasu ruch ulicą św. Bonifacego będzie wciąż prowadzony po jednej jezdni.

Na właściwej trasie do Wilanowa, którędy tramwaj kursuje od jesieni ubiegłego roku, w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z docelowym układem drogowym. W lipcu wykonawca będzie asfaltować zachodnią jezdnię ulicy Sobieskiego. Jej otwarcie dla kierowców planowane jest na wrzesień.

Natomiast w sierpniu asfalt zostanie położony na zachodniej jezdni alei Rzeczypospolitej. Do końca wakacji ma również potrwać budowa chodników i ścieżek rowerowych.

Kulminacja utrudnień na Ochocie

Zaawansowane prace trwają przy budowie linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Na początku miesiąca wstrzymany został ruch tramwajowy do pętli na Okęciu. W połowie czerwca wykonawca zamknął wlot ulicy Szczęśliwickiej na skrzyżowaniu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, co było konieczne ze względu na wymianę ciepłociągu pod ulicą.

Niklewicz zapowiedział też, że do końca czerwca nastąpi zgłoszenie do odbiorów technicznych tunelu pieszego na poziomie -1 stacji Warszawa Zachodnia. Na przełomie czerwca i lipca rozpoczną się prace podstropowe w tunelu w Parku Pięciu Sióstr. Wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. trwa przebudowa instalacji podziemnych, w tym zwłaszcza ważnej magistrali ciepłowniczej. Natomiast na odcinku od Szczęśliwickiej w kierunku Grójeckiej widać już konstrukcję nowej jezdni południowej i torowiska, a na skrzyżowaniu z Grójecką trwa betonowanie płyty torowiska.

Na przełomie lipca i sierpnia nastąpi przełożenie ruchu na drugą stronę ulicy Grójeckiej oraz otwarcie przejazdu Bitwy Warszawskiej 1920 roku do tej ulicy. Zamknięta zostanie ulica Banacha.

Mieszkańcom Ochoty i Włoch najbardziej doskwiera wyłączenie ruchu tramwajowego do pętli przy alei Krakowskiej. Autobusy, które kursują w zamian, są przepełnione i utykają w korkach. Ten stan, niestety, potrwa do początku października (w przypadku pętli na Banacha - nawet do końca roku). Co więcej, w sierpniu tramwajarze zlikwidują nakładkę torową na wysokości Och-Teatru, dzięki której obecnie tramwaje mogą zawracać w kierunku Śródmieścia i Pragi. Innego wyjścia nie ma. Tramwajarze chcą wykorzystać moment i wyremontować torowisko w ciągu ulicy Grójeckiej. Zatem od sierpnia tramwaje z centrum dojadą tylko do placu Narutowicza.

Kiedy tramwaj pojedzie Rakowiecką?

Na budowie tramwaju w ciągu ulicy Rakowieckiej na Mokotowie trwają prace przy przebudowie instalacji podziemnych na zachodniej części skrzyżowania al. Niepodległości i Rakowieckiej. Na zachodnim jej odcinku (pomiędzy na al. Niepodległości a pętlą Kielecka) powstaje konstrukcja torowiska tramwajowego, a na wschodnim - budowa docelowego układu drogowego i prace ziemne. Kolejny etap prac, planowany od sierpnia, to przełożenie ruchu w al. Niepodległości na jezdnię zachodnią. Ograniczenia w ruchu w alei Niepodległości utrzymają się do końca roku.

Od sierpnia wstrzymany zostanie ruch tramwajów pomiędzy przystankami Nowowiejska i Kielecka, a następnie Woronicza. Tramwajarze zaplanowali roboty przy sieci trakcyjnej oraz remonty torowisk: na skrzyżowaniu al. Niepodległości i al. Armii Ludowej (przy budynku GUS), przy skrzyżowaniu Wołoskiej i Dąbrowskiego. Naprawiony zostanie też rozjazd na pętli Kielecka.

Tramwaje wrócą na al. Niepodległości, Kielecką, św. Boboli i Wołoską we wrześniu. Natomiast nowa trasa tramwajowa na Rakowieckiej zostanie uruchomiona do końca roku. W IV kwartale zakończą się też zasadnicze prace przy układzie drogowym i chodnikach wzdłuż nowych torów.

Plac Zawiszy ułożą jak z puzzli

Najbardziej spektakularny remont w tym sezonie przejdzie plac Zawiszy. Tramwaje Warszawskie zawarły umowę z firmą KZN Rail (grupa Bieżanów) na wykonanie wielkoformatowych żelbetowych płyt prefabrykowanych, z których zostanie złożony węzeł rozjazdowy. Wykonane w krakowskiej fabryce elementy mają łączną powierzchnię 1600 metrów kwadratowych. Największa płyta waży 23 tony. - Generalny wykonawca przywiezie wszystkie płyty z Krakowa pod koniec czerwca. Plac Zawiszy w kawałkach przyjedzie do Warszawy specjalnym pociągiem - zapowiedział Konrad Niklewicz.

Elementy placu Zawiszy powstały w krakowskiej fabryce Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów)

Dzięki tej technologia czas zamknięcia poszczególnych wlotów skrzyżowania zostanie skrócony z miesiąca do tygodnia. A te będą zamykane w trzech turach. Na pierwszy ogień pójdzie wlot zachodni. Od 7 do 13 lipca zamknięty będzie ruch tramwajowy od placu Zawiszy do placu Narutowicza. Tramwaje pozostaną na relacji Towarowa - Aleje Jerozolimskie. Funkcjonować będzie tymczasowa zawrotka w ul. Grójeckiej.

Od 14 do 27 lipca zamknięty będzie wlot zachodni. Wówczas tramwaje nie pojadą od placu Zawiszy do placu Starynkiewicza. Ruch zostanie utrzymany w relacji Towarowa-Grójecka. W Alejach Jerozolimskich będzie działać tymczasowa zawrotka.

Ostatni etap związany z zamknięciem wlotu północnego nastąpi 28 lipca. Tramwaje nie będą jeździć od placu Zawiszy do Kercelaka. Przy Kolejowej powstanie zawrotka. Ruch zostanie utrzymany w relacji Towarowa-Grójecka. Zakończenie tego etapu planowane jest na 3 sierpnia.

Co się zmieni na Słomińskiego?

28 czerwca rozpocznie się z kolei remont torów w ciągu ulicy Słomińskiego. Odcinek pomiędzy rondem Radosława a ulicą Andersa wykona firma Strabag. Drugi fragment od Andersa do mostu Gdańskiego zrealizują własnym sumptem Tramwaje Warszawskie.

Co się zmieni? Wymieniona zostanie konstrukcja torowiska i słupów trakcyjnych. W znacznej części torowisko będzie zielone. Przystanki "Baseny Inflancka" zostaną przesunięte bliżej wejścia do Centrum Handlowego Arkadia. Z kolei przystanek przy Dworcu Gdańskim zostanie wydłużony, a ten przy Parku Traugutta - całkowicie zmodernizowany.

Prace potrwają do końca września. Wzdłuż Słomińskiego od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Andersa zajęte zostaną pasy przyległe do torowiska. Do przełomu lipca i sierpnia na wysokości Międzyparkowej nastąpi zamknięcie jezdni południowej. Ruch wzdłuż Słomińskiego będzie odbywać się po jezdni północnej (po jednym pasie), zachowany zostanie przejazd po jednym pasie na jezdni południowej od Międzyparkowej do mostu Gdańskiego. W sierpniu na wysokości Międzyparkowej całkowicie zamknięta zostanie jezdnia północna. Natomiast we wrześniu wykonawca zwęzi jezdnię do jednego pasa między Bonifraterską a Międzyparkową.

Ile potrwa remont na Marszałkowskiej?

Do połowy października potrwa z kolei remont w ulicy Marszałkowskiej na odcinku od ulicy Widok do Królewskiej. Torowisko zostanie całkowicie zdemontowane i wymienione. Generalny remont przejdą też przystanki przy Królewskiej. Na odcinku Świętokrzyska-Królewska zostanie zasadzony rozchodnik. Od Świętokrzyskiej do Widok pojawią się betonowe płyty z kostką granitową, aby po torach mogły przemieszczać się pojazdy uprzywilejowane.

Przez cały okres trwania remontu zostaną zachowane po dwa pasy ruchu w każdy kierunku. Od 23 czerwca przez ok. 2-3 tygodnie ruch w kierunku centrum - między Sienkiewicza a Widok - będzie odbywać się po torowisku.