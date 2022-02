Jak na planie "Black Mirror". Pies-robot w zajezdni tramwajowej

czytaj dalej

W 2021 roku w Warszawie zlikwidowano 1445 "kopciuchów". Do końca tego roku mieszkańcy muszą wymienić ich co najmniej 10 811 - informuje Polski Alarm Smogowy. Wszystko przez to, że od 1 stycznia 2023, za posiadanie kotłów grozić będzie wysoki mandat lub grzywna do pięciu tysięcy złotych. Miasto zatrudniło ekodoradców, którzy będą zbierać wnioski o dotację na ich wymianę.