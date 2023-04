Pierwszy z dziesięciu pociągów metra podarowanych Ukrainie wyruszył do Kijowa

Pociąg serii 81 – oznaczony numerem 7 – wyruszył w środę przed północą w podróż do Kijowa. Wagony drogę do stolicy Ukrainy pokonają na lawetach samochodowych. Łącznie Warszawa przekaże do Kijowa 60 wagonów dla tamtejszej podziemnej kolejki - zadeklarował stołeczny ratusz.