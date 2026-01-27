Logo TVN Warszawa
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Kontrolerzy biletów w Szczecinie niemal pobili się z gapowiczem
Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN
W lutym w wybranych autobusach i tramwajach pasażerowie usłyszą komunikaty głosowe o możliwości kontroli biletów. Warszawscy urzędnicy podpatrzyli takie rozwiązanie we Wrocławiu.

- Na początku lutego chcielibyśmy rozpocząć pilotażowo zapowiedzi głosowe w pojazdach komunikacji miejskiej, które będą przypominały pasażerom, że jest możliwa kontrola biletów - powiedziała we wtorek podczas spotkania z dziennikarzami Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego. Zastrzegła, że "nie będzie to forma straszenia kontrolą". - Tylko przypomnienie, że jeśli kupujesz i kasujesz bilet, to podróżujesz komfortowo i bez żadnych stresów - dodała.

Drugim celem jest próba zmiany postrzegania kontrolerów, którzy często mierzą się z niechęcią, a czasem wręcz agresją pasażerów. - Ważne jest to, żeby kontroler czy kontrolerka nie byli intruzami, tylko byli odbierani pozytywnie. Oni wykonują po prostu swoją prace tak samo jak kierowca, maszynista czy kierownik pociągu. Warto o tym przypominać - tłumaczyła Strzegowska.

Nowe komunikaty będą wplecione w inne zapowiedzi i wybrzmią głosem Macieja Knapika. Nie będą skorelowane z prowadzonymi kontrolami biletów.

Jak zdradziła szefowa ZTM, takie rozwiązanie stołeczni urzędnicy podpatrzyli w innych miastach. Komunikaty o kontroli można usłyszeć na przykład w komunikacji wrocławskiej.

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

Komunikacja Miejska
