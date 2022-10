Pasażerowie skarżą się na tłok na linii wołomińskiej. Koleje Mazowieckie odpowiadają

Budowa tunelu pod torami w Kobyłce wiąże się z utrudnieniami dla osób dojeżdżających do Warszawy. Niektóre pociągi są przepełnione, pasażerowie ledwo się mieszczą. Jak twierdzi przedstawicielka Kolei Mazowieckich, problem dotyczy pierwszych członów pojazdów obsługujących linię. Przekonuje, że... z tyłu jest luźniej.

Sygnał o przepełnionych na linii wołomińskiej pociągach otrzymaliśmy w środę na Kontakt 24 od naszej czytelniczki. Kobieta od poniedziałku do piątku podróżuje między Kobyłką a Warszawą Wileńską. Ze względu na skrajne wypełnienie składów oczekującym na peronach ludziom nie zawsze udaje się wsiąść. Jak opisuje, w porannym szczycie podróżni jeżdżą ściśnięci jak "glony czy sardynki".

KM: tłok tylko na początku składu

Spółkę Koleje Mazowieckie pytamy, czy otrzymuje od pasażerów skargi na organizację ruchu pociągów i czy planowana jest jej korekta. Kolejarzy pytamy również, czy możliwe jest uzupełnienie siatki połączeń o dodatkowe bądź przygotowanie składów z większą liczbą wagonów do obsługi bieżących kursów.

Jak odpowiada Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich, do tej pory wpłynęło w tej sprawie "tylko kilka skarg". - Opóźnienia pociągów nierzadko są wywołane okolicznościami niezależnymi od przewoźnika kolejowego. Wynikają one m.in. z awarii infrastruktury kolejowej, bądź zdarzeń losowych. Czasami przyczyną jest również awaria taboru - wskazała. - W kwestii zapełnienia pojazdów, z pozyskanych przez nas informacji wynika, że zazwyczaj problem ten dotyczy pierwszych członów pojazdów obsługujących wspomnianą linię, podczas gdy w pozostałych liczba pasażerów jest nieporównywalnie mniejsza. Wynika to przede wszystkim z bliskiej odległości początku składu od wyjścia z budynku dworca, który pasażerowie chcą opuścić w możliwie jak najszybszym czasie - stwierdziła Nowakowska.