Parking P+R Metro Kondratowicza pomieści ponad sto samochodów

czytaj dalej

Fatalny finał znajomości nawiązanej przez internet. 57-latka z powiatu żuromińskiego przez kilka miesięcy rozmawiała za pomocą komunikatora z mężczyzną, który podawał się za "niemieckiego lekarza przebywającego na misji w Syrii". Przekonał kobietę, by ta pomogła mu finansowo w powrocie do rodzinnego kraju. Kosztowało ją to blisko 200 tysięcy złotych, a kontakt z mężczyzną się nagle urwał.