Komunikacja "Osoba niepożądana". Wtargnięcie do tunelu sparaliżowało metro Oprac. Dariusz Gałązka |

Anna Bartoń o incydencie w warszawskim metrze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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"Z przyczyn technicznych pociągi linii metra M1 kursują na odcinku Młociny – Politechnika" - poinformował przed godziną 7 Zarząd Transportu Miejskiego. Wyłączonych z ruchu jest 10 stacji: Pole Mokotowskie, Racławicka, Wierzbno, Wilanowska, Służew, Ursynów, Stokłosy, Imielin, Natolin i Kabaty.

- Dziś w godzinach porannych nasze systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach metra. Została już ujęta i wyprowadzona przez patrol policji - mówiła na antenie TVN24 Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

- Pomiędzy stacjami Służew i Ursynów trwa sprawdzanie tuneli zarówno lewego, jak i prawego, pod kątem pozostawienia bagaży tudzież innych przedmiotów. Musimy sprawdzić, czy możemy bezpiecznie prowadzić ruch pasażerski - wyjaśniła Bartoń.

Zatrzymali mężczyznę

Przedstawicielka metra przekazała, że osobą, która dostała się do tunelu, był cudzoziemiec, prawdopodobnie Francuz. Bartoń doprecyzowała, że mężczyzna został ujęty podczas wychodzenia z tunelu w rejonie stacji Służew.

- Zatrzymano osobę w związku z incydentem na stacji metra. Obecnie funkcjonariusze ustalają tożsamość mężczyzny, który nie miał przy sobie dokumentów, oraz szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na miejscu prowadzimy czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze. Nie mamy na chwilę obecną informacji, aby w wyniku tego incydentu ktoś ucierpiał albo doszło do uszkodzenia infrastruktury. Będziemy to jeszcze sprawdzać i potwierdzać - przekazała nam aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

W rejonie stacji Służew pracowali policjanci z psem tropiącym.

Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Wznowienie ruchu

Po godzinie 10 Anna Bartoń przekazała, że policjanci dokonali sprawdzenia pirotechnicznego. - Tunele metra są bardzo dokładnie sprawdzane pod kątem wznowienia ruchu w sposób bezpieczny. Infrastruktura jest sprawdzana pod względem chemicznym i biologicznym - powiedziała Bartoń.

Kilkanaście minut przed godziną 11 Marta Haberska poinformowała o zakończeniu czynności w tunelach podziemnej kolejki. - Metro wraca do regularnego kursowania - przekazała policjantka.

W związku ze wstrzymanym ruchem na odcinku Politechnika-Kabaty za metro kursowała zastępcza komunikacja autobusowa i tramwajowa.

Utrudnienia po incydencie w tunelu metra Utrudnienia po incydencie w tunelu metra Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia po incydencie w tunelu metra Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia po incydencie w tunelu metra Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Utrudnienia po incydencie w tunelu metra Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Tłum na przystanku tramwajowym przy stacji metra Wilanowska Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl